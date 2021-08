Recept na podzimní vlnu? Část Německa zvažuje lockdown pouze pro neočkované

"Pokud (nákaza) udeří na jednotky intenzivní péče (JIP), musíme jednat. Bylo by špatné činit za to zodpovědnými všechny včetně očkovaných. Proto budou platit jiná pravidla pro očkované než pro neočkované," řekl bulvárnímu deníku Strobl.

Ministerstvo sociálních věcí Bádenska-Württemberska, kde vládnou společně Zelení s křesťanskými demokraty (CDU), navrhuje omezit možnost kontaktů pro neočkované dospělé a zakázat vstup do restaurací či na koncerty bez ohledu na to, zda se dotyčný prokáže negativním testem na koronavirus.

"Když obsazenost JIP vzroste na 200 až 250, zvážíme vydání prvních omezení společenského kontaktu pro neočkované," řekl Strobl, podle nějž by se v takovém případě směly jako při dřívějších uzávěrách setkávat jen dvě rodiny. Vstup do restaurací nebo na koncerty by byl neočkovaným odepřen při počtu více než 300 covidových pacientů na JIP.

Momentálně v Bádensku-Württembersku potřebuje intenzivní péči asi 100 pacientů s covidem-19. Podle zemského zdravotnického úřadu může být stanovená hranice překonána v nadcházejícím týdnu. Během druhé a třetí vlny covidové nákazy bylo v této spolkové zemi na jihozápadě Německa přes 600 pacientů na JIP.

Podle údajů Institutu Roberta Kocha (RKI) dostalo v Bádensku-Württembersku alespoň jednu dávku vakcíny přes 62 procent z celkových zhruba 13 milionů obyvatel. Plně očkovaných je 59 procent. V celém Německu je to skoro 65, respektive 60 procent.

V Hamburku od soboty platí široce diskutovaný model, při němž si hospodští, majitelé klubů či dalších podniků budou moci sami rozhodnout, zda do svých podniků budou vpouštět pouze očkované hosty a hosty uzdravené z covidu-19. Pokud se pro takzvaný "2G model" rozhodnou, nebudou pro návštěvníky platit žádné další restrikce.

Pakliže budou dál vpouštět i neočkované, budou se všichni hosté muset prokazovat certifikátem o očkování, negativním testem na covid-19 nebo dokladem o prodělání nemoci. Všichni hosté musejí v tomto případě také dál dodržovat epidemická opatření, jako jsou nezbytné rozestupy či dřívější zavírací doba.