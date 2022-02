Rusko má v Bělorusku nejvíce vojáků od konce studené války, varuje Stoltenberg

Moskva u hranic s Ukrajinou shromáždila desetitisíce vojáků a Západ podezírá Rusko, že se chystá na území svého souseda vpadnout. To ovšem Moskva popírá. Rusko už v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podporuje separatisty na východě Ukrajiny.

"V posledních dnech jsme byli svědky významného přesunu ruských vojenských sil do Běloruska. Jedná se o největší nasazení ruských vojsk (v Bělorusku) od dob studené války," řekl Stoltenberg novinářům v bruselském sídle NATO.

Podle něj ruský vojenský kontingent v Bělorusku čítá asi 30.000 vojáků, mezi nimi jsou i příslušníci speciálních jednotek. Na území svého západního souseda přesunulo Rusko také stíhačky, mobilní raketový systém Iskander či systém protivzdušné obrany S-400.

"Hovoříme tedy o široké škále moderního vojenského potenciálu. To vše se spojí s každoročním cvičením ruských jaderných sil, které by se mělo uskutečnit tento měsíc," uvedl Stoltenberg s tím, že Moskva by měla situaci "deeskalovat". Zopakoval také dřívější varování Západu, že "jakákoliv další ruská agrese by měla vážné dopady a vysokou cenu".

NATO nemá v úmyslu vyslat na Ukrajinu vojáky v případě ruské invaze. Začalo ale posilovat obranu okolních členských států, zejména pobaltských zemí a Polska. Plánuje také posílit obranu svého jihovýchodního křídla, konkrétně Bulharska a Rumunska.