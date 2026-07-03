Bělorusko doporučilo svým občanům, aby necestovali do Ruska

Běloruské úřady oficiálně doporučily svým občanům, aby omezili cestování do Ruské federace, a to zejména do jejích příhraničních oblastí. Státní tajemník bezpečnostní rady Běloruska Alexandr Volfovič zdůraznil, že v současné situaci nelze lidem jedoucím do Ruska garantovat bezpečnost. Přestože hranice zůstávají otevřené a konečné rozhodnutí je na samotných občanech, ministerstvo upozorňuje, že v tamních regionech dochází ke každodenním pádům bezpilotních letounů a cestující tak vystavují sebe i své rodiny vážnému riziku.
Toto bezpečnostní varování přišlo bezprostředně poté, co ruská média zveřejnila zprávu o útoku dronu na dálkový autobus jedoucí na lince z Minsku do Anapy. K incidentu mělo dojít během průjezdu autobusu ruskou Brjanskou oblastí. Nezávislý běloruský portál Zerkalo si v této souvislosti všiml rozporů v rétorice obou spojeneckých zemí. Zatímco běloruská státní televize zpočátku citovala Volfoviče v tom smyslu, že šlo o náhodný zásah, ruský velvyslanec Boris Gryzlov obvinil Ukrajinu z předem naplánovaného a cíleného útoku na civilní vozidlo.
Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny jakýkoliv podíl na tomto incidentu v Brjanské oblasti kategoricky odmítl. Mluvčí generálního štábu Andrij Kovaljov označil veškerá tvrzení ruské strany za naprosto lživou a vykonstruovanou provokaci. Podle ukrajinského armádního velení se moskevské politické a vojenské vedení snaží těmito obviněními pouze odvést pozornost mezinárodního společenství od svých vlastních masivních vzdušných úderů, které v uplynulých dnech zasáhly obytné čtvrti v Kyjevě.
Tato diplomatická přestřelka se odehrává v době, kdy Ukrajina nadále intenzivně posiluje a opevňuje svou severní hranici s Běloruskem. Ukrajinská pohraniční služba buduje v Černihivské oblasti vrstvené obranné linie, které zahrnují protitankové příkopy, betonové zátarasy známé jako dračí zuby a rozsáhlé sítě ostnatého drátu. Místní velitelé potvrzují, že rozsah těchto inženýrských a obranných struktur se od vytlačení ruských vojsk v roce 2022 zvýšil o zhruba pět set procent.
Ukrajinští vojenští představitelé momentálně nepozorují žádné známky toho, že by se na běloruském území formovaly útočné formace, obě strany však podél společné hranice udržují nepřetržitý aktivní průzkum. Vedoucí komunikace ukrajinského letectva Jurij Ihnat v této souvislosti oznámil, že v Bělorusku přestaly fungovat retranslační stanice, které ruská armáda využívala ke koordinaci útoků bezpilotních letounů Šáhed. K vypnutí těchto zařízení došlo poté, co na jejich přítomnost veřejně upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Napětí na společné hranici se odráží i v prohlášeních z Minsku. Náměstek běloruského ministra zahraničí Igor Sekreta nedávno varoval, že státní hranice představuje nepřekročitelnou červenou linii. Pokud by došlo k jejímu narušení bez povolení, Bělorusko je podle něj připraveno reagovat s využitím veškerých dostupných prostředků a kapacit, které má k dispozici.
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Zdroj: Libor Novák