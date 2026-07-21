Lukašenko čelí rostoucímu tlaku ze strany Putina. Do války s Ukrajinou se mu ani trochu nechce

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko čelí narůstajícímu tlaku ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina, který usiluje o hlubší zapojení jeho země do konfliktu na Ukrajině. Podle Institutu pro studium války se Kreml snaží získat běloruské území pro rozsáhlejší vojenské operace. Moskva chce z Běloruska masivně vypouštět útočné drony a vytvořit novou nátlakovou frontu na západě. Tímto krokem by přinutila ukrajinské velení k přesunu jednotek z donbaské fronty k Bělorusku.
K prosazení svých požadavků využívá ruské vedení finanční páky a hrozí omezením hospodářské pomoci Bělorusku. Cílem Kremlu je podle bývalého důstojníka ruských služeb maximálně rozptýlit ukrajinskou protivzdušnou i pozemní obranu. Lukašenko se však přímému vstupu do války nadále brání a udržuje křehkou rovnováhu. Snaží se uchovat podporu Moskvy, aniž by svou zemi do konfliktu otevřeně zapojil.
Tento postup se projevil při nedávném incidentu na společné bělorusko-ukrajinské hranici. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil vyřazení z provozu ruských naváděcích stanic pro drony s dlouhým doletem na běloruském území. K tomuto kroku došlo po nekompromisním ultimátu z Kyjeva, který požadoval demontáž zařízení pod hrozbou ukrajinských úderů. Minsk na toto varování fakticky přistoupil a provoz technologie pozastavil.
Podle analytiků z Institutu pro studium války tato reakce ukazuje na snahu Běloruska blokovat plné vtažení do války. Lukašenko se od roku 2022 důsledně vyhýbá nasazení vlastních vojáků na Ukrajině. Zároveň se distancuje od rétoriky Moskvy, která se snaží prezentovat Ukrajinu jako přímou hrozbu pro Bělorusko. Běloruský autokrat tak nadále odmítá naplňovat radikální plány svého ruského spojence.
Zatímco Moskva tlačí na rozšiřování bojových operací, navenek jakákoli reálná mírová jednání odmítá. Ruská diplomacie v čele se Sergejem Lavrovem i Dmitrij Medveděv trvají na dosažení původních válečných cílů. Ruské vedení striktně odmítá návrhy na zmrazení frontové linie nebo kompromisní řešení. Veškerá prohlášení o ochotě k dialogu jsou doprovázena požadavky, které v praxi znamenají kapitulaci Ukrajiny.
Přes neústupnou rétoriku však Rusko začíná čelit vážným hospodářským problémům kvůli ukrajinským úderům na energetiku. V Moskvě i dalších oblastech se objevuje citelný nedostatek pohonných hmot. Úřady musely zavést nouzová opatření k zabezpečení benzinu na trhu a aerolinky varují před nedostatkem leteckého paliva. Situace dovedla Rusko až k vyjednávání s Kazachstánem o nouzovém dovozu desítek tisíc tun benzinu.
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Zdroj: Libor Novák