Rusko se musí vypořádat se zločiny, řekl Lipavský o budoucím vztahu s Moskvou

Ke zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který by stíhal ruskou agresi na Ukrajině, Lipavský vyzval před týdnem v projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. V nynějším článku ve FAZ na potřebu potrestání zločinů navázal. V této souvislosti připomenul i nedávná slova německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Ten na shromáždění ekumenické rady hovořil o zločinech, které Rusko denně páchá před očima celého světa.

"Nesmí se o nich zde a nyní mlčet. Musíme je pojmenovat, ano, a musíme je obžalovat," citoval Lipavský německého prezidenta.

Obžalování a pojmenování ruských válečných zločinů a zločinců je podle Lipavského závazkem nejen vůči ukrajinským obětem. "Jde přitom rovněž o vybudování základů, na kterých bude stát budoucí vztah mezi EU a Ruskem. Ač je v současnou dobu zcela nepředstavitelné, že bychom se měli s ruským vedením znovu posadit k jednacímu stolu, je třeba zůstat realisty. Rusko z Evropy a tudíž i našeho sousedství nezmizí," napsal šéf české diplomacie.

Podle Lipavského by bylo chybou učinit z Ruska věčného vyvrhele. "Jak ale vztah mezi Ruskem a EU bude vypadat, to bude z větší míry záležet na samotném Rusku - jak se Rusko se svojí minulosti, se svými válečnými zločiny a se svými válečnými zločinci vyrovná. Přivést tyto zločince do Haagu a umožnit jim spravedlivý proces, by nebyl v té situaci jen důležitý test vzájemné důvěry, to by byl i důležitý příspěvek k obnovení skutečného i mentálního míru v Evropě," uvedl.

To, s jakou ochotou Rusko tento úkol vykoná, bude podle Lipavského mezinárodnímu společenství sloužit k budoucímu hodnocení země. "To dlužíme nejen ukrajinským obětem, to dlužíme i sami sobě, našim hodnotám a naší důvěryhodnosti," dodal český ministr.