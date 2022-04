Volby v Maďarsku rozhodnou o pokračování Viktora Orbána

— Autor: ČTK

Lidé v Maďarsku v nedělních parlamentních volbách rozhodnou o tom, zda konzervativní premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz zůstanou u moci čtvrté funkční období v řadě. Zastánce "neliberální demokracie" Orbán, který je v maďarské politice 33 let, vyhrál všechny volby od roku 2010 a volební průzkumy naznačují, že by se mu to mohlo podařit i tentokrát.