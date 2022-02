Běloruska připustilo možnost, že by na jejím území mohla ruská armáda zůstat na neurčito

Moskva a Minsk původně deklarovaly, že společné manévry skončí 20. února, v neděli však běloruský ministr obrany oznámil, že cvičení bude pokračovat.

"Jednotky ruské armády se vrátí do svých stálých posádek pouze tehdy, kdy pro to vznikne objektivní potřeba a až se rozhodneme," uvedl náčelník generálního štábu běloruské armády Viktar Gulevič. "V nemalé míře to bude také záviset na to našich západních protějšcích. Síly a technika rozmístěné ve východoevropském regionu, včetně blízkosti Běloruska... jsou jedním z faktorů, které ovlivňují vývoj situace," citovala ho agentura Reuters.

Bělorusko sousedí s několika členskými státy Severoatlantické aliance - Polskem, Lotyšskem a Litvou. Na jihu má společnou hranici s Ukrajinou.

Rusko vyslalo vojáky do Běloruska na společné manévry, které začaly 10. února a měly skončit po deseti dnech, což se však podle vyjádření Minsku nestalo. Západ odhaduje, že Rusko umístilo v Bělorusku kolem 30.000 vojáků, a obává se, že je může využít k útoku na Ukrajinu a její hlavní město Kyjev, který se nachází jen několik desítek kilometrů jižně od běloruských hranic. Moskva takový záměr popřela.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov dnes řekl, že Kyjev nečekal stažení ruských vojsk z Běloruska. "Předpokládali jsme, že ruské vojsko po svých cvičeních Bělorusko neopustí," uvedl s poznámkou, že jejich přesun trval z východu Ruska několik týdnů, což podle něj nebylo proto, aby tam "deset dní cvičili a pak se vrátili".

Ukrajinský ministr obrany dnes rovněž uvedl, že hrozba ruské agrese vůči Ukrajině je dál vysoká. V současné době mají ruské jednotky u hranic s Ukrajinou 127.000 vojáků v pozemní složce a pokud se připočtou námořní a letecké síly, tak je to 147.000 vojáků, uvedl Reznikov podle serveru RBK Ukrajina. Rusko podle něj pod záminkou cvičení také zvyšuje počet válečných lodí v Azovském moři.