Extremisté kvůli Koněvovi zaútočili na velvyslanectví ČR v Moskvě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skupina osob v maskách v neděli vyvěsila na plot českého velvyslanectví v Moskvě nápis Stop fašismu a hodila do areálu ambasády několik dýmovnic. Oznámila to dnes ruská televize REN. Podle ní je to reakce na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze. Při incidentu nebyl nikdo zatčen.