Gazprom na červen nezarezervoval kapacitu pro export plynu do Evropy přes dva tranzity

Gazprom už minulý týden oznámil, že nebude přepravovat plyn potrubím Jamal, které vede přes Bělorusko a Polsko do Německa. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ, která vlastní polskou část plynovodu Jamal.

Plynovod Jamal obvykle přepravuje ruský plyn do západní Evropy, v posledních týdnech ale většinou fungoval v obráceném režimu, takže dodával plyn z Německa do Polska. Rusko vývoz plynu do Polska koncem dubna zastavilo kvůli tomu, že Varšava odmítla požadavek na platby v rublech.

Německý úřad pro regulaci energetického trhu ale podle agentury Reuters nepředpokládá, že by přerušení dodávek vedlo k bezprostřednímu zhoršení situace v zásobování plynem. Česká republika podstatnou část ruského plynu odebírá přes Německo.