Česko požaduje po Rusku náhradu škod po výbuchu ve Vrběticích

"Náměstek Smolek předal ruskému velvyslanci diplomatickou nótu uplatňující mezinárodněprávní odpovědnost Ruské federace za její zapojení do explozí muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, požadující plnou náhradu škod způsobených tímto mezinárodně protiprávním činem a vyzývající ruskou stranu k jednání v této záležitosti," uvedlo ministerstvo.

Skupina poslanců v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) před několika dny předložila do Sněmovny návrh zákona o jednorázovém odškodnění kraje, obcí a obyvatel za omezení po výbuchu. Dohromady by mezi ně stát rozdělil podle předlohy až 700 milionů korun. Odškodnění by se týkalo Zlínského kraje, obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a města Slavičín. Předkladatelé ze sedmi koaličních i opozičních klubů chtějí, aby dolní komora schválila návrh zákona zrychleně už v prvním čtení. Nejprve jej ale musí posoudit kabinet.

Smolek zároveň velvyslanci sdělil, že zařazení České republiky na seznam "nikoli přátelských" států představuje porušení mezinárodního práva. Konkrétně jde o Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích a smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. Nařízení by podle české diplomacie mělo být zrušeno.

Diplomatickou roztržku s Ruskem vyvolalo zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva zjištění odmítla a reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců ambasády v ruské metropoli.

Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd mělo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Rusko také v polovině května zařadilo Česko a USA jako jediné na nově vytvořený seznam zemí, které nejsou přátelské. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v rozhovoru s ČTK minulý týden řekl, že stažení ČR ze seznamu by byl jeden z důležitých předpokladů k obnovení seriózního politického dialogu.