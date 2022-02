Rusko by mohlo zahájit invazi na Ukrajinu do několika týdnů, zní z Bílého domu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko by mohlo zahájit invazi na Ukrajinu do několika dnů či týdnů. V rozhovoru s několika americkými televizemi to uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan, podle kterého je také možné, že se Moskva rozhodne pro diplomatické řešení.