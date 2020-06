"Jakékoli náznaky, které byly zmíněny, jsou naprosto chybné a špatné," řekl Peskov. Dodal, že takovéto náznaky o ruském podílu nemohou být v žádném případě odrazem oficiálního postoje Washingtonu.

Riceová, která v minulosti radila Obamovi v otázkách národní bezpečnosti, o víkendu televizi CNN řekla, že násilnosti v USA vypadají jako podle ruského scénáře.

Susan Rice on unrest and violence at the George Floyd protests: "This is right out of the Russian playbook as well." pic.twitter.com/WlKwPcq98J