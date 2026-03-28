V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.
Podle aktuálních informací je naplánováno více než 3 100 shromáždění, která se neomezují pouze na americký kontinent. Hnutí získalo globální rozměr a protestní pochody se konají také v několika evropských zemích, včetně Itálie, Francie, Německa a Španělska. Demonstranti se sešli dokonce i v oblastech za polárním kruhem, což podtrhuje nebývalý rozsah a odhodlání celého hnutí.
Současná vlna protestů je v pořadí již třetí velkou akcí tohoto druhu. Zatímco loňské demonstrace se účastnily miliony lidí a proběhly převážně v poklidu, letošní situace je mnohem napjatější. Američané se potýkají s rekordně vysokými cenami pohonných hmot a potravin, což je přímý důsledek válečného konfliktu a oslabující ekonomiky. Atmosféru v zemi navíc zjitřily nedávné tvrdé zásahy proti imigrantům v několika velkých městech.
Ve West Palm Beach na Floridě došlo k ostrým verbálním střetům, když se na místě objevilo asi padesát stoupenců prezidenta Trumpa. Ti se pokoušeli demonstranty „No Kings“ překřičet pomocí megafonů. Mezi Trumpovými příznivci byli vidět i muži v čepicích a tričkách organizace „Proud Boys“. Situaci museli na místě uklidňovat policisté, aby zabránili fyzickému násilí mezi oběma tábory.
Masivní účast hlásí také Filadelfie, kde letecké záběry zachycují nekonečné proudy lidí pochodující centrem města. Protestující nesou transparenty s nápisy jako „Žádní králové, žádní zločinci, žádný Trump“ nebo prosté „Odporujte“. V davu jsou kromě amerických vlajek vidět i ty ukrajinské, což odkazuje na širší kontext současné globální nestability a americké zahraniční politiky.
V Saint Paul v Minnesotě se lidé začali schromažďovat kolem jedné hodiny odpoledne. Místo má pro demonstranty zvláštní význam, neboť Twin Cities se stala dějištěm nepokojů již dříve v tomto roce. Tehdy federální agenti při samostatných incidentech zastřelili dvě osoby, Renee Goodovou a Alexe Prettiho. Mezi symboly dnešního protestu v Minnesotě vyniká obří socha megafonu a nafukovací kostýmy dinosaurů, které se staly neoficiálním znakem odporu proti Trumpovi a imigračním úřadům.
Evropa nezůstala pozadu a tisíce lidí vyšly do historických ulic Madridu či Paříže. Účastníci zde vzkazují, že Donald Trump podle nich do Bílého domu nepatří a že jeho politika ohrožuje nejen Ameriku, ale celý svět. Jeden z mluvčích v Madridu pro agenturu Reuters uvedl, že Trump je zcela nekvalifikovaný pro svůj úřad a že mu nezáleží na lidech, ale pouze na moci.
Ve Španělsku se k protestům připojili i Američané žijící v zahraničí. S tričky organizace „Democrats Abroad“ šířili poselství, že moc patří lidu, nikoliv tyranům. Kritizovali především to, co vnímají jako nezájem amerického prezidenta o globální stabilitu a lidská práva. Atmosféra v evropských metropolích je sice odhodlaná, ale oproti americkým městům zatím probíhá bez větších konfliktů s protidemonstranty.
V New Yorku situaci přímo z místa sledují televizní štáby, které hlásí, že se jedná o jednu z největších politických mobilizací za poslední roky. Lidé v ulicích nejen skandují hesla, ale v mnoha městech se protesty mění v kulturní akce, kde se zpívá, tančí a zaznívají projevy aktivistů i běžných občanů zasažených ekonomickou krizí. Hlavním motivem všech projevů je obava z autoritářského směřování země.
Celostátní hnutí „No Kings“ tak dává jasně najevo, že nespokojenost s aktuálním směřováním Spojených států dosáhla kritického bodu. Kombinace ekonomických potíží, válečného stavu a kontroverzních vnitrostátních opatření sjednotila různorodé skupiny obyvatel. Jak se bude situace vyvíjet v dalších hodinách, závisí především na schopnosti bezpečnostních složek udržet oba názorové tábory v bezpečné vzdálenosti.
Související
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump , Demonstrace v USA
Aktuálně se děje
Ruský prezident Vladimir Putin se v reakci na tenčící se zdroje státní pokladny obrátil na domácí oligarchy s výzvou, aby finančně podpořili obranný rozpočet země. Podle informací deníku Financial Times hodlá Moskva pokračovat v invazi na Ukrajinu minimálně do doby, než její síly plně ovládnou zbývající části východního Donbasu.
Zdroj: Libor Novák