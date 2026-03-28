V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Libor Novák

28. března 2026 21:17

Ilustrační foto Foto: Pixabay

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Podle aktuálních informací je naplánováno více než 3 100 shromáždění, která se neomezují pouze na americký kontinent. Hnutí získalo globální rozměr a protestní pochody se konají také v několika evropských zemích, včetně Itálie, Francie, Německa a Španělska. Demonstranti se sešli dokonce i v oblastech za polárním kruhem, což podtrhuje nebývalý rozsah a odhodlání celého hnutí.

Současná vlna protestů je v pořadí již třetí velkou akcí tohoto druhu. Zatímco loňské demonstrace se účastnily miliony lidí a proběhly převážně v poklidu, letošní situace je mnohem napjatější. Američané se potýkají s rekordně vysokými cenami pohonných hmot a potravin, což je přímý důsledek válečného konfliktu a oslabující ekonomiky. Atmosféru v zemi navíc zjitřily nedávné tvrdé zásahy proti imigrantům v několika velkých městech.

Ve West Palm Beach na Floridě došlo k ostrým verbálním střetům, když se na místě objevilo asi padesát stoupenců prezidenta Trumpa. Ti se pokoušeli demonstranty „No Kings“ překřičet pomocí megafonů. Mezi Trumpovými příznivci byli vidět i muži v čepicích a tričkách organizace „Proud Boys“. Situaci museli na místě uklidňovat policisté, aby zabránili fyzickému násilí mezi oběma tábory.

Masivní účast hlásí také Filadelfie, kde letecké záběry zachycují nekonečné proudy lidí pochodující centrem města. Protestující nesou transparenty s nápisy jako „Žádní králové, žádní zločinci, žádný Trump“ nebo prosté „Odporujte“. V davu jsou kromě amerických vlajek vidět i ty ukrajinské, což odkazuje na širší kontext současné globální nestability a americké zahraniční politiky.

V Saint Paul v Minnesotě se lidé začali schromažďovat kolem jedné hodiny odpoledne. Místo má pro demonstranty zvláštní význam, neboť Twin Cities se stala dějištěm nepokojů již dříve v tomto roce. Tehdy federální agenti při samostatných incidentech zastřelili dvě osoby, Renee Goodovou a Alexe Prettiho. Mezi symboly dnešního protestu v Minnesotě vyniká obří socha megafonu a nafukovací kostýmy dinosaurů, které se staly neoficiálním znakem odporu proti Trumpovi a imigračním úřadům.

Evropa nezůstala pozadu a tisíce lidí vyšly do historických ulic Madridu či Paříže. Účastníci zde vzkazují, že Donald Trump podle nich do Bílého domu nepatří a že jeho politika ohrožuje nejen Ameriku, ale celý svět. Jeden z mluvčích v Madridu pro agenturu Reuters uvedl, že Trump je zcela nekvalifikovaný pro svůj úřad a že mu nezáleží na lidech, ale pouze na moci.

Ve Španělsku se k protestům připojili i Američané žijící v zahraničí. S tričky organizace „Democrats Abroad“ šířili poselství, že moc patří lidu, nikoliv tyranům. Kritizovali především to, co vnímají jako nezájem amerického prezidenta o globální stabilitu a lidská práva. Atmosféra v evropských metropolích je sice odhodlaná, ale oproti americkým městům zatím probíhá bez větších konfliktů s protidemonstranty.

V New Yorku situaci přímo z místa sledují televizní štáby, které hlásí, že se jedná o jednu z největších politických mobilizací za poslední roky. Lidé v ulicích nejen skandují hesla, ale v mnoha městech se protesty mění v kulturní akce, kde se zpívá, tančí a zaznívají projevy aktivistů i běžných občanů zasažených ekonomickou krizí. Hlavním motivem všech projevů je obava z autoritářského směřování země.

Celostátní hnutí „No Kings“ tak dává jasně najevo, že nespokojenost s aktuálním směřováním Spojených států dosáhla kritického bodu. Kombinace ekonomických potíží, válečného stavu a kontroverzních vnitrostátních opatření sjednotila různorodé skupiny obyvatel. Jak se bude situace vyvíjet v dalších hodinách, závisí především na schopnosti bezpečnostních složek udržet oba názorové tábory v bezpečné vzdálenosti.

před 2 hodinami

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.
Hormuzský průliv

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Lotyšsko, ilustrační fotografie.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Summit NATO

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

NATO

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Počasí

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

Ruská státní pokladna se tenčí. Putin vyzval oligarchy, aby podpořili obranný rozpočet země

Ruský prezident Vladimir Putin se v reakci na tenčící se zdroje státní pokladny obrátil na domácí oligarchy s výzvou, aby finančně podpořili obranný rozpočet země. Podle informací deníku Financial Times hodlá Moskva pokračovat v invazi na Ukrajinu minimálně do doby, než její síly plně ovládnou zbývající části východního Donbasu.

