Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí

Spojené státy zažily v sobotu pravděpodobně největší protestní akci ve své historii. Třetí vlna demonstrací pod hlavičkou „No Kings“ (Žádní králové) přivedla do ulic miliony lidí, kteří vyjádřili svůj odpor k autoritářským tendencím administrativy Donalda Trumpa. Protesty se konaly ve všech padesáti státech USA a v dalších 16 zemích světa.
Organizátoři z koalice skupin jako Indivisible, 50501 a různých odborových svazů odhadují, že účast překonala i loňský říjen, kdy demonstrovalo sedm milionů lidí, a pohybovala se kolem osmi milionů lidí. Hlavním motivem akcí byla ochrana demokracie, nesouhlas s aktivitami imigračního úřadu ICE a odpor proti válce v Íránu.
Centrem dění se stala města Minneapolis a St. Paul v Minnesotě, kde se u státního kapitolu sešlo na 200 000 lidí. Atmosféra zde byla nabitá emocemi, neboť město stále truchlí nad smrtí místních obyvatel Renee Good a Alexe Prettiho, které zabili federální agenti. Na jejich počest promluvila i herečka Jane Fonda.
Na pódiu v Minnesotě vystoupil také senátor Bernie Sanders, který kritizoval vliv miliardářů na americkou politiku. Hudební doprovod zajistil Bruce Springsteen, který svou písní o destrukci způsobené úřadem ICE rozbouřil dav. Guvernér Tim Walz ocenil odvahu občanů postavit se za imigranty i v době přítomnosti tisíců federálních agentů.
New York zažil spojení několika protestních proudů, které zaplnily Times Square. V čele průvodu kráčely osobnosti jako herec Robert De Niro, státní zástupkyně Letitia James nebo aktivista Al Sharpton. Nesli transparenty zdůrazňující, že lidé jsou důležitější než miliardáři a že demokracii je třeba chránit.
V hlavním městě Washingtonu DC se pozornost soustředila k Lincolnovu památníku. Skupina palestinských matek zde upozorňovala na to, že americké daně dotují násilí v zahraničí, zatímco doma rostou ceny potravin a bydlení. Další část protestujících zamířila k domu Stephena Millera, vysokého poradce Bílého domu.
Chicago se do protestů zapojilo tisícihlavým davem v Grant Parku. Starosta Brandon Johnson vyzdvihl sílu a odhodlání hnutí, zatímco další řečníci volali po ochraně práv transsexuálních osob a pracovníků. Zaznívala hesla požadující Trumpův odchod a ukončení aktivit ICE.
Zajímavým rysem této vlny protestů byla vysoká účast mimo velká městská centra. Leah Greenberg, spoluzakladatelka hnutí Indivisible, uvedla, že více než dvě třetiny přihlášených účastníků pocházely z venkovských oblastí a okresů ovládaných republikány, což naznačuje širokou nespokojenost napříč celou zemí.
Kromě politických témat hnala lidi do ulic i tíživá ekonomická situace. Sarah Parker z organizace Voices of Florida upozornila, že Američané jsou rozzuřeni kvůli vysokým cenám benzínu a potravin, což v kombinaci s „ilegální válkou v Íránu“ vytváří vřící kotel společenského napětí.
Bílý dům a republikánské vedení demonstrace ostře odsoudily. Mluvčí Abigail Jackson označila akce za „terapeutická sezení pro lidi trpící Trumpovým syndromem“ a tvrdila, že jde pouze o projekt financovaný levicovými sítěmi. Administrativa navíc pokračuje v tvrdém postupu proti odpůrcům imigrační politiky.
V některých městech, jako například ve West Palm Beach na Floridě, došlo ke střetům s příznivci prezidenta z řad skupiny Proud Boys. Organizátoři No Kings však kladli důraz na nenásilný charakter akcí a dobrovolníci byli předem školeni v deeskalačních technikách, aby se předešlo tragédiím z minulosti.
Existovaly také obavy z přítomnosti agentů ICE přímo na demonstracích, což představovalo riziko zejména pro lidi bez dokumentů. Právní organizace jako ACLU proto šířily instruktážní materiály o právech občanů při kontaktu s federálními orgány, aby zmírnily zastrašovací taktiku úřadů.
Sobotní protesty však podle organizátorů nejsou koncem, ale spíše katalyzátorem pro další činnost. Cílem je budování trvalé moci zdola, která bude administrativě čelit i v následujících měsících.
Související
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump , Demonstrace v USA
Zdroj: Jan Hrabě