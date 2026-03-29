Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí

Libor Novák

29. března 2026 12:25

Demonstrace No Kings
Demonstrace No Kings Foto: reprofoto twitter

Spojené státy zažily v sobotu pravděpodobně největší protestní akci ve své historii. Třetí vlna demonstrací pod hlavičkou „No Kings“ (Žádní králové) přivedla do ulic miliony lidí, kteří vyjádřili svůj odpor k autoritářským tendencím administrativy Donalda Trumpa. Protesty se konaly ve všech padesáti státech USA a v dalších 16 zemích světa.

Organizátoři z koalice skupin jako Indivisible, 50501 a různých odborových svazů odhadují, že účast překonala i loňský říjen, kdy demonstrovalo sedm milionů lidí, a pohybovala se kolem osmi milionů lidí. Hlavním motivem akcí byla ochrana demokracie, nesouhlas s aktivitami imigračního úřadu ICE a odpor proti válce v Íránu.

Centrem dění se stala města Minneapolis a St. Paul v Minnesotě, kde se u státního kapitolu sešlo na 200 000 lidí. Atmosféra zde byla nabitá emocemi, neboť město stále truchlí nad smrtí místních obyvatel Renee Good a Alexe Prettiho, které zabili federální agenti. Na jejich počest promluvila i herečka Jane Fonda.

Na pódiu v Minnesotě vystoupil také senátor Bernie Sanders, který kritizoval vliv miliardářů na americkou politiku. Hudební doprovod zajistil Bruce Springsteen, který svou písní o destrukci způsobené úřadem ICE rozbouřil dav. Guvernér Tim Walz ocenil odvahu občanů postavit se za imigranty i v době přítomnosti tisíců federálních agentů.

New York zažil spojení několika protestních proudů, které zaplnily Times Square. V čele průvodu kráčely osobnosti jako herec Robert De Niro, státní zástupkyně Letitia James nebo aktivista Al Sharpton. Nesli transparenty zdůrazňující, že lidé jsou důležitější než miliardáři a že demokracii je třeba chránit.

V hlavním městě Washingtonu DC se pozornost soustředila k Lincolnovu památníku. Skupina palestinských matek zde upozorňovala na to, že americké daně dotují násilí v zahraničí, zatímco doma rostou ceny potravin a bydlení. Další část protestujících zamířila k domu Stephena Millera, vysokého poradce Bílého domu.

Chicago se do protestů zapojilo tisícihlavým davem v Grant Parku. Starosta Brandon Johnson vyzdvihl sílu a odhodlání hnutí, zatímco další řečníci volali po ochraně práv transsexuálních osob a pracovníků. Zaznívala hesla požadující Trumpův odchod a ukončení aktivit ICE.

Zajímavým rysem této vlny protestů byla vysoká účast mimo velká městská centra. Leah Greenberg, spoluzakladatelka hnutí Indivisible, uvedla, že více než dvě třetiny přihlášených účastníků pocházely z venkovských oblastí a okresů ovládaných republikány, což naznačuje širokou nespokojenost napříč celou zemí.

Kromě politických témat hnala lidi do ulic i tíživá ekonomická situace. Sarah Parker z organizace Voices of Florida upozornila, že Američané jsou rozzuřeni kvůli vysokým cenám benzínu a potravin, což v kombinaci s „ilegální válkou v Íránu“ vytváří vřící kotel společenského napětí.

Bílý dům a republikánské vedení demonstrace ostře odsoudily. Mluvčí Abigail Jackson označila akce za „terapeutická sezení pro lidi trpící Trumpovým syndromem“ a tvrdila, že jde pouze o projekt financovaný levicovými sítěmi. Administrativa navíc pokračuje v tvrdém postupu proti odpůrcům imigrační politiky.

V některých městech, jako například ve West Palm Beach na Floridě, došlo ke střetům s příznivci prezidenta z řad skupiny Proud Boys. Organizátoři No Kings však kladli důraz na nenásilný charakter akcí a dobrovolníci byli předem školeni v deeskalačních technikách, aby se předešlo tragédiím z minulosti.

Existovaly také obavy z přítomnosti agentů ICE přímo na demonstracích, což představovalo riziko zejména pro lidi bez dokumentů. Právní organizace jako ACLU proto šířily instruktážní materiály o právech občanů při kontaktu s federálními orgány, aby zmírnily zastrašovací taktiku úřadů.

Sobotní protesty však podle organizátorů nejsou koncem, ale spíše katalyzátorem pro další činnost. Cílem je budování trvalé moci zdola, která bude administrativě čelit i v následujících měsících. 

před 2 hodinami

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.
Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda" už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

Tři roky se čekalo. Babiš obnovuje společná vládní jednání se Slováky

Po třech letech opět najednou zasednou česká a slovenská vláda. Stane se tak příští týden v úterý, vyplývá to z informací na webu Úřadu vlády. Premiéři Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer-SD) při té příležitosti podepíšou dokument o vzájemné spolupráci obou sousedících zemí.

