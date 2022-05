Rusko označuje vstup Finska a Švédska do NATO za vážnou chybu

— Autor: Jan Hrabě / ČTK

Případný vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance by byl vážnou chybou, se kterou by se Rusko jen tak nesmířilo, řekl dnes podle agentury Interfax náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov. Švédská vládní sociálně demokratická strana v neděli podpořila vstup země do NATO, již dříve se podobným způsobem vyjádřila i finská vláda. Obě severské země se k historickému kroku rozhodly po ruské invazi na Ukrajinu.