Finská armáda v sobotu dopoledne zaznamenala útok bezpilotního letounu na ruskou nákladní loď v mezinárodních vodách západně od ostrova Suursaari ve východní části Finského zálivu, po němž plavidlo začalo hořet a unášelo se směrem k finským vodám. Finské ministerstvo obrany uvedlo, že o události okamžitě vyrozumělo Severoatlantickou alianci a zavedlo dočasná omezení ve vzdušném a námořním prostoru východní části zálivu.
Podle vyjádření finského ministerstva obrany zaznamenaly finské obranné síly útok bezpilotního letounu proti ruské nákladní lodi v sobotu dopoledne v mezinárodních vodách západně od ostrova Suursaari ve východním Finském zálivu. Samotné ministerstvo přitom neupřesnilo, kdo za úderem dronu stojí.
Po zásahu na palubě plavidla vypukl požár a poškozená loď se začala unášet směrem k finským vodám. Na místo byly vyslány jednotky finské pohraniční stráže, které situaci prověřily.
Finská pohraniční stráž ve své tiskové zprávě uvedla, že vzniklý požár v danou chvíli nepředstavuje žádné bezprostřední ohrožení pro jiná plavidla. Úřady zároveň prozatím neposkytly žádné podrobné informace o členech posádky napadené lodi.
Finské ministerstvo obrany oznámilo, že o útoku neprodleně informovalo Severoatlantickou alianci. Současně zavedlo dočasná omezení týkající se vzdušného prostoru i námořní oblasti ve východní části Finského zálivu.
Na incident reagoval na síti X finský premiér Petteri Orpo, který napsal, že se válka přelévá do bezprostřední blízkosti Finska a že Ukrajina má právo bránit se proti útočníkovi, čímž naznačil, že útočící dron patřil Ukrajině. Ukrajina se brání ruské invazi, která trvá už pátým rokem, a v poslední době zintenzivnila dálkové údery proti Rusku hluboko za frontovou linií.
Baltské moře se po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 proměnilo v potenciální ohnisko napětí, přičemž západní státy obviňují Moskvu z vedení hybridní války v této strategické vodní cestě.
Finský záliv se rozkládá na nejvýchodnějším konci Baltského moře podél pobřeží Finska, Estonska a Ruska a tvoří klíčovou námořní trasu pro Rusko směrem k jeho někdejšímu hlavnímu městu Petrohradu.
Související
Rusko si začíná vyskakovat. Nové požadavky Kremlu se týkají Pobaltí či Finska
Evropské státy výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik, připravují občany na možný konflikt s Ruskem
Finsko , Ruská armáda , NATO , lodní doprava
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Stokrát silnější než jakákoli válečná loď? Plány na bitevní lodě třídy Trump naráží na tvrdou realitu
před 1 hodinou
Vláda nejprve zruší televizní poplatky, pak změní obsah, varuje Grolich
před 3 hodinami
Babiš doufá, že konec televizních a rozhlasových poplatků nastane nejpozději 1. července
před 4 hodinami
Ukrajinský dron zasáhl ve finských vodách ruskou loď
před 5 hodinami
Akcie společnosti Anthropic se po raketovém růstu propadly, klesá i Meta, Amazon nebo Apple
před 7 hodinami
FT: Trump usiluje o uzavření mírem mezi Ruskem a Ukrajinou dříve, než Kongres převezmou demokraté
před 8 hodinami
Dánská policie zmařila pokus ruských zpravodajských služeb o atentát na americko-ukrajinského rappera
před 9 hodinami
Trump označil Putina za přítele, Zelenskyj za vraha
před 11 hodinami
Putin o konec války nestojí, ochotu vyjednávat jen předstírá, myslí si evropští lídři
před 12 hodinami
Vývoz potravin i emise. Co obsahuje nová dohoda mezi EU a Británií?
před 13 hodinami
EU uzavřela se Spojeným královstvím dohodu o novém nastavení vztahů po brexitu
před 15 hodinami
Horská předpověď počasí na víkend. Podmínky už budou zimní
včera
Příčina smrti Patricka Stewarta je známá. Rodina zvolila neobvyklou kremaci
včera
Babiš jednal se šéfem ČT. Chudárek chce s politiky mluvit i nadále
včera
Nové video srážky vlaků v Praze. Jde o záběry z kabiny jednoho ze strojvedoucích
včera
Další policejní zásah ve škole. Aktivní střelec se v Příbrami nepotvrdil
včera
Ranní počasí může být nebezpečné. Platí nové varování meteorologů
včera
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
včera
Putin je unavený a chce dohodu, hlásal po schůzce Trump. Krátce na to Rusko rozpoutalo ničivý útok na Ukrajinu
včera
Nepřijeli jsme žebrat, vzkazují poslední den COP31 africké státy zemím, za něž nejsou největší tíhu oteplování
Bohaté země podkopávají proces, důvěru i důvěryhodnost klimatických konferencí Organizace spojených národů tím, že neplní své závazky vyplývající z pařížské dohody, prohlásili v pátek africtí ministři v turecké Antalyi. Předsedkyně Africké vyjednávací skupiny Zanetor Agyeman-Rawlingsová na tiskové konferenci v poslední oficiální den jednání summitu COP31 řekla, že delegáti nepřijeli žebrat, ale uplatnit nárok jménem svých obyvatel, kteří nesou hlavní tíhu lidské činnosti rozvinutých zemí a nyní mají nést náklady způsobem, o nějž nikdy nežádali.
Zdroj: Libor Novák