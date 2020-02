WHO pošle do Číny tým expertů. Chce informace o koronaviru

Do Číny, odkud se epidemie šíří, vyšle WHO mezinárodní tým expertů, kteří mají spolupracovat s Číňany. Šéf Světové zdravotnické organizace přitom ocenil "silná opatření" Pekingu. Podle něj otvírají "okno příležitosti" k zastavení šíření viru.

Ghebreyesus dnes řekl, že všem ministrům zdravotnictví napsal dopis s výzvou okamžitě zlepšit sdílení dat o koronaviru. Šéf WHO řekl, že bohaté země mají "velké zpoždění" pokud jde o sdílení informací o nové nákaze a vybídl k větší mezinárodní solidaritě v boji proti epidemii.

Ze 176 případů oznámených dosud mimo Čínu WHO obdržela kompletní případovou dokumentaci jen v 38 procentech případů, postěžoval si Ghebreyesus. "Nemyslím si, že by to bylo z nedostatku kapacit," dodal.

Dvaadvacet zemí dosud oficiálně oznámilo podniknutí opatření týkajících se omezení obchodu nebo cestování v souvislosti s koronavirem. Ghebreyesus řekl, že tato opatření by měla mít "krátké trvání", měla by být přiměřená a mají být pravidelně přezkoumávána.

Čínský velvyslanec při OSN v Ženevě Čchen Su výkonné radě WHO řekl, že některá omezení jdou proti doporučení WHO, a země upozornil, aby se neuchylovaly k "přehnaným reakcím".

Podle WHO dosud bylo v devíti zemích mimo Čínu zaznamenáno 27 případů přenosu viru z člověka na člověka. Celkové náklady veřejných zdravotních systémů na boj s koronavirem od února do dubna odhaduje WHO na 675 milionů dolarů (přes 15 miliard korun). Suma ale nezahrnuje sociální a hospodářské dopady epidemie.

Jenom v kontinentální Číně byl koronavirus dosud potvrzen u 20.438 lidí. Čína rovněž hlásí nejméně 425 úmrtí. Mimo pevninskou Čínu zatím viru podlehly dvě osoby, jedna na Filipínách a druhá v Hongkongu.