Grynkewich představil obrannou strategii "teorie vítězství". Má odstrašit Rusko od útoku na NATO

Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, americký generál Alexus Grynkewich, vystoupil na bezpečnostní konferenci ve Varšavě s důrazným varováním na adresu Moskvy a představil novou obrannou strategii označovanou jako teorie vítězství. Tento krok má za cíl jasně demonstrovat odhodlání a připravenost severoatlantické aliance čelit jakémukoliv ozbrojenému napadení a současně uklidnit spojence na východním křídle organizace.
Vystoupení nejvyššího vojenského představitele přichází v období, kdy západní představitelé stále hlasitěji upozorňují na stupňující se vlnu ruských sabotáží, kybernetických útoků a hybridního vměšování zaměřeného proti zemím podporujícím Ukrajinu. Obavy v Evropě narůstají zejména po nedávných incidentech, k nimž patřil nález dronu s výbušninami na letišti v Německu, což ukazuje na rostoucí bezohlednost operací přičítaných Kremlu.
Představená obranná koncepce staví na pevných základech stávajících plánů odstrašení a spočívá v udržení technologické i operační převahy aliance. Podle představitelů velení je nutné nastavit takové podmínky, které nejenže odradí případného agresora, ale v případě napadení zajistí rychlé a rozhodné vítězství. Ačkoliv podrobnosti utajovaných vojenských plánů zůstávají skryté, samotné zveřejnění tohoto rámce slouží jako zřejmý politický signál.
Tato varování zaznívají v době zvýšené zranitelnosti evropského kontinentu, který se připravuje na možné snížení počtu amerických vojáků v důsledku probíhajícího přehodnocení vojenských priorit Washingtonu pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Vzhledem k těmto nejistotám ohledně budoucí americké angažovanosti urychlují evropské státy vlastní snahy o posílení obranyschopnosti a posílení vzájemné koordinace.
Vedení NATO však vytrvale zdůrazňuje, že aliance nadále plní výhradně obrannou úlohu a nemá v úmyslu eskalovat napětí či útočit na Ruskou federaci. Generální tajemník i další vysocí představitelé vyzývají členské země ke klidu, zachování pevného postupu a pokračování v neochvějné podpoře Ukrajiny jakožto klíčového prvku pro udržení dlouhodobé stability v regionu.
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Zdroj: Libor Novák