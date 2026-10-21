Itálie kvůli nepokojům nasadí v ulicích Milána stovky vojáků

Italská vláda premiérky Giorgie Meloniové se chystá schválit nasazení pěti set vojáků v Miláně v reakci na víkendové násilné nepokoje a rabování, které zasáhly toto severoitalské město. Mimořádné opatření schvalované na úterním zasedání kabinetu reaguje na vlnu mládežnických protivládních protestů, jež přerostly ve střety s policií. Místopředseda vlády Antonio Tajani potvrdil pro italská média, že armádní složky obdrží rozšiřující policejní pravomoci pro udržení veřejného pořádku v ulicích.
Víkendové události v Miláně vedly k zatčení přibližně dvou set sedmdesáti osob, přičemž většinu ze zadržených tvoří mladiství. Původně povolené demonstrace mladých lidí se vyhrotily v útoky na luxusní obchody, ničení majetku a žhářství, což v mnoha ohledech připomíná nedávnou vlnu protestů v sousední Francii. Bezpečnostní složky musely uzavřít několik obchodních zón, zatímco majitelé provozoven vyčíslovali materiální škody.
Kabinet vedle nasazení armády zvažuje významné rozšíření kompetencí policie v oblasti preventivních zásahů. Podle navrhovaných opatření by policisté mohli zadržet až na dvacet čtyři hodin osoby vyhodnocené jako potenciální riziko pro bezpečnost, a to i v případech, kdy ještě spáchání trestného činu nebylo prokázáno. Tato preventivní detence by se podle návrhu měla vztahovat rovněž na nezletilé účastníky nepokojů.
Sílící napětí v Miláně i dalších velkých italských městech staví pravicovou vládu před nutnost nekompromisního zásahu k zamezení další eskalace. Opozice a občanské organizace však vyjadřují obavy z přiměřenosti plánovaných kroků a varují před možným porušováním práv mladistvých při využívání preventivního zadržení. Vládní koalice naopak zdůrazňuje, že ochrana majetku a bezpečnost občanů musí zůstat absolutní prioritou.
Nasazení armádních jednotek do italských ulic navazuje na dřívější bezpečnostní operace v zemi, avšak přiznání policejních pravomocí vojákům představuje výjimečný krok. Vývoj v Miláně tak ukazuje, že vlnám mladické nespokojenosti a sociálního napětí čelí po Francii i další evropské metropole, což nutí jednotlivé vlády k zpřísňování bezpečnostní legislativy.
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Zdroj: Libor Novák