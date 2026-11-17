Britové od pondělí neřeší nic jiného než to, kdo se stal novým Jamesem Bondem. Volba padla na čtyřicetiletého britského herce Roberta Pattinson, oznámila společnost Amazon MGM Studios, která převzala kontrolu nad touto slavnou filmovou sérií. Přišla už i reakce z Buckinghamského paláce.
“Vítejte v tajných službách Jeho Veličenstva, pane Bonde," napsala britská královská rodina na sociální síti X. Připomeňme, že nový Bond bude "sloužit" novému panovníkovi. Daniel Craig se totiž rozloučil filmem Není čas zemřít, který měl premiéru v září 2021, tedy rok před smrtí královny Alžběty II. Nyní je britským monarchou její syn Karel III.
V oficiálním prohlášení Pattinson uvedl, že získat tuto roli představuje splněný životní sen a obrovskou čest. Režisér nadcházejícího snímku Denis Villeneuve vyjádřil velkou radost z nové spolupráce a ocenil hereckou odvahu i jedinečnou atmosféru, kterou nový představitel do role přináší. Poděkování směřovalo také dalším talentovaným hercům, kteří se zúčastnili náročného výběrového řízení a závěrečných kamerových zkoušek.
Výběr osvědčené filmové hvězdy namísto méně známých herců vnímá podle BBC odborná veřejnost jako strategický krok producentů. Pattinson již v minulosti prokázal schopnost táhnout velké filmové franšízy jako Stmívání nebo Batman, což zajišťuje silnou přitažlivost pro mladší generace fanoušků. Výkonní producenti Amy Pascal a David Heyman vyjádřili plnou důvěru v to, že odkaz britského agenta je v naprosto správných rukou.
Rozsáhlý proces obsazování role provázely v posledních měsících četné spekulace médií o dalších kandidátech, mezi nimiž figurovali Josh O'Connor, Callum Turner či Jack Lowden. Do užšího výběru se probojovala řada výrazných osobností britské a mezinárodní kinematografie. Studio nakonec dalo přednost celosvětově známému herci s prokazatelnými diváckými výsledky.
Zatímco tvůrčí tým dokončuje přípravné práce před zahájením samotného natáčení, pozornost filmového světa se upírá k této významné proměně slavné značky. Vedení studia věří, že moderní pojetí postavy osloví diváky po celém světě. Nová etapa příběhů tajného agenta tak po letech spekulací nabývá zcela konkrétních tvarů.
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Král Charles III. (Karel III.) , královská rodina (gbr) , James Bond, agent 007 , Robert Pattinson
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Zdroj: Libor Novák