Macron poprvé reagoval na nepokoje ve Francii. Násilí odsoudil

Francouzský prezident Emmanuel Macron se poprvé vyjádřil k sobotním nepokojům, které během demonstrací kvůli ostoucím životním nákladům a situaci ve školství zachvátily západoevropskou zemi. Macron podpořil právo občanů na protest a přislíbil potrestání vandalů.
Macron zdůraznil, že ve Francii není místo pro násilí. "Ti, kdo vandalizovali a útočili na vládní budovy a podniky a dokonce i vyplenili naše radnice, budou stíháni a potrestáni. Policii, strážkyni práva na protest, vyjadřuji podporu národa," napsal francouzský prezident na sociální síti X.
"Všichni se postavíme jednotně proti šiřitelům chaosu, kteří se snaží pouze zničit naše instituce a zabránit těm, kteří pokojně vyjadřují své požadavky, v tom zabránit," dodala hlava státu.
V hlavním městě i v řadě dalších regionů čelily bezpečnostní složky masivnímu vandalismu. Demonstrace provázelo zapalování budov, aut a rabování obchodů.
Obzvlášť vážná situace postihla město Limoges, kde požár zachvátil historickou radnici. Plameny budovu téměř úplně zničily a způsobily částečné zřícení střechy. Místní úřady uvedly, že situaci na místě navíc komplikovali "nepřátelsky naladění jedinci", kteří bránili hasičům v bezpečném hašení.
Přestože odpolední hlavní pochod v Paříži zpočátku probíhal převážně pokojně, situace se rychle zvrtla. Mezi protestujícími skupinami vypukly potyčky a těžkooděnci byli nuceni zasáhnout. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že při nepokojích utrpělo zranění celkem 150 příslušníků policie.
Vláda se snažila vlnu nespokojenosti mírnit již s předstihem. Ministr školství Édouard Geffray začátkem října přislíbil nasazení 3 000 nových pracovníků do škol. Tyto ústupky však nedokázaly hněv veřejnosti zastavit a protesty naopak nabraly na ještě větší intenzitě.
Politická situace ve Francii zůstává extrémně napjatá, zatímco kabinet čelí ostré kritice ze strany opozice i stupňujícímu se tlaku na ulicích.
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Zdroj: Jan Hrabě