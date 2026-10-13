Maďarský parlament pod vedením Magyara začal rušit kontroverzní Orbánovy zákony

Maďarský parlament schválil v úterý zrušení kontroverzních ustanovení namířených proti stejnopohlavním párům z takzvaného zákona na ochranu dětí, který byl přijat v roce 2021 za vlády tehdejšího nacionalistického premiéra Viktora Orbána. Uvedl to web France24.
Pro novelu zákona hlasovalo 139 poslanců, zatímco 51 jich bylo proti, což představuje první významný legislativní krok nového premiéra Petera Magyara k nápravě dřívějších restriktivních opatření vůči menšinám.
Nová právní úprava nahrazuje dřívější plošný zákaz jakékoliv prezentace či propagace sexuální a genderové diverzity. Namísto toho se zaměřuje výhradně na smysluplnou ochranu dětí před materiály ohrožujícími jejich mravní, duševní a tělesný vývoj. Zákon tak opouští stigmatizující rétoriku vůči queer komunitě.
Premiér Peter Magyar zvítězil v dubnových volbách a ukončil tak šestnáctileté období vlády Viktora Orbána. Nový předseda vlády obhajuje tyto změny především nutností uvést maďarské zákonodárství do plného souladu s unijními předpisy. Ukazuje tím snahu napravit pošramocené vztahy s Bruselem.
Evropský soudní dvůr totiž v dřívějším verdiktu rozhodl, že původní norma z roku 2021 hrubě porušuje základní unijní práva. Podle soudu tato pravidla ohrožovala samotnou identitu evropského bloku a jeho hodnotový základ. Maďarsko proto muselo na tento tlak adekvátně reagovat.
Organizace na ochranu lidských práv a zástupci menšin přijali toto rozhodnutí s velkým uspokojením. Tamas Dombos z aktivistické skupiny Hatter označil krok za velmi pozitivní posun vpřed. Vrací to prý zemi zpět ke standardům moderního a demokratického právního státu.
Aktivisté však současně upozorňují, že v platnosti nadále zůstává řada dalších problematických norem. Mezi ně patří například přísné administrativní překážky pro právní uznání genderové identity. Tyto zákony byly zaváděny postupně již od roku 2020.
Kritici z řad mezinárodních organizací jako Human Rights Watch rovněž připomínají, že diskriminační formulace nadále přetrvávají. Nacházejí se například v maďarské ústavě či v zákonech omezujících svobodu shromažďování. Právě ty dříve sloužily k zákazům tradičních pochodů hrdosti.
Vláda pod vedením premiéra Magyara tak nyní čelí velmi vysokým očekáváním veřejnosti. Odborníci i občanská společnost očekávají další reformy, včetně otevření otázky možností adopcí pro stejnopohlavní páry. Zda kabinet přistoupí k těmto krokům, však prozatím zůstává otevřenou otázkou.
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Zdroj: Lucie Žáková