Maďarsko poprvé oficiálně označilo Rusko za hrozbu. Vyjádřilo plnou podporu Ukrajině

Libor Novák

26. srpna 2026 21:46

Péter Magyar
Péter Magyar Foto: Facebook Péter Magyar

Maďarsko pod vedením nového premiéra Pétera Magyara oficiálně označilo Rusko za hrozbu. Tento krok vyplývá z dokumentu schváleného pro zářijové Valné shromáždění Organizace spojených národů, který podepsal samotný předseda vlády. Událost představuje zásadní obrat v dosavadní zahraniční politice státu a jasný rozchod s proruskou linií dlouholetého bývalého premiéra Viktora Orbána.

Příslušný dokument, který vyšel v oficiálním maďarském věstníku, udává závazné pokyny pro maďarskou delegaci na nadcházejícím jednání v OSN. Maďarsko v něm jednoznačně odsuzuje ruskou vojenskou agresi a vyjadřuje plnou podporu suverenitě i územní celistvosti Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích. Ruské jednání je v textu výslovně popsáno jako hrozba pro Maďarsko, Evropu i globální pořádek.

Předchozí Orbánova vláda přitom platila za jednoho z nejblíže nakloněných spojenců moskevského režimu v Evropě, přičemž opakovaně blokovala unijní sankce a stavěla se proti pomoci napadenému sousedovi. Nové oficiální stanovisko Budapešti naopak výslovně uznává právo Ukrajiny na obranu a podporuje úsilí o dosažení udržitelného míru i dlouhodobých bezpečnostních záruk pro Kyjev.

Posun v diplomacii byl patrný již v květnu, kdy si maďarské ministerstvo zahraničních věcí předvolalo ruského velvyslance na protest proti drony zasahujícím Zakarpatskou oblast, kde žije početná maďarská menšina. Ministryně zahraničí Anita Orbánová tehdy Rusku tlumočila ostré odsouzení útoků na civilní obyvatelstvo. V červnu pak premiér Magyar oznámil uzavření dohody s Ukrajinou ohledně vzdělávacích a kulturních práv tamních Maďarů.

Navzdory výraznému distancování od Moskvy a urovnávání vztahů s Kyjevem Maďarsko nadále brzdí přístupový proces Ukrajiny do Evropské unie, připomněl web Kyiv Post. V průběhu července maďarská strana odmítla schválit otevření dalších vyjednávacích kapitol týkajících se vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. Argumentovala přitom tím, že zrychlování integrace Ukrajiny by nebylo spravedlivé vůči kandidátským zemím ze západního Balkánu.

Zatímco u sousedního Moldavska byla Budapešť ochotna pokračování rozhovorů podpořit, v případě Ukrajiny zůstala v rámci Evropské unie osamocena v roli jediného odpůrce. Vedení maďarské vlády upozorňuje, že další pokrok v unijní integraci bude podmiňovat striktním dodržováním dohodnutých práv maďarské menšiny na ukrajinském území.

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Zdroj: Libor Novák

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