Merz podmíní rozpočet EU jednomyslnou podporou Ukrajiny. Babišovi se to nelíbí, Fico mluví o vydírání

Německý kancléř Friedrich Merz v úterý v Berlíně zopakoval svůj záměr propojit příští rozpočet Evropské unie s jednomyslnou podporou mnohamiliardové půjčky pro Ukrajinu. Tento návrh však okamžitě vyvolal silnou politickou reakci na mezinárodní scéně. Slovenský premiér Robert Fico totiž německý postoj označil za klasické vydírání.
Podpora Ukrajiny představuje podle německého kancléře sdílenou evropskou odpovědnost, která nesmí ležet pouze na bedrech jednotlivých členských států. Merz své požadavky formuloval také v nedávném dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi. Finanční otázky spojené s budoucí pomocí tak podle jeho názoru přirozeně patři do kontextu nadcházejících rozpočtových jednání.
Evropská unie a její mezinárodní partneři v současné době projednávají nový úvěr ve výši sedmdesát miliard eur, který má Ukrajině pomoci v příštím roce čelit pokračujícím ruským útokům. Samotná unie plánuje zajistit zhruba čtyřicet pět miliard eur z této celkové částky. Zbývajících dvacet pět miliard eur by měli poskytnout další spojenci, mezi nimiž figurují Velká Británie, Kanada a Japonsko.
Německý kancléř zároveň uvedl, že nechce opakovat postup z loňského roku, kdy byla dohodnuta jiná půjčka ve výši devadesát miliard eur pouze s finančními zárukami většiny států. Tehdy si totiž hned tři země v podobě Česka, Maďarska a Slovenska vyjednaly příslušné výjimky z účasti. Pokračování v takovém trendu podle něj v současné situaci nepředstavuje správnou ani udržitelnou cestu.
Z tohoto důvodu šéf německé vlády trvá na tom, aby se politika vůči Ukrajině plně a bez výjimek začlenila přímo do evropského rozpočtu. Tento názor však nesdílejí všichni evropští partneři, což ukázalo i úterní setkání v německém hlavním městě. Do Berlína totiž dorazil nový maďarský premiér Péter Magyar v doprovodu několika ministrů, aby s německou stranou jednal o prohloubení vzájemné spolupráce.
Maďarský předseda vlády během společného vystoupení s německým kancléřem vyjádřil odlišný pohled na celou věc. Diplomaticky a s patřičným respektem poznamenal, že propojení sedmiletého evropského rozpočtu určeného pro celou unii s dalšími specifickými tématy nepovažuje za nejvhodnější postup. Přestože vztahy mezi oběma zeměmi procházejí postupným sbližováním, v této otázce panují nadále neshody.
Ostrá slova na adresu německého návrhu zazněla také v Bratislavě, kde se slovenský premiér Robert Fico setkal s českým předsedou vlády Andrejem Babišem. Během společného jednání Fico podle webu Politico novinářům sdělil, že postup německého kancléře kategoricky odmítá. Celou iniciativu označil za nepřijatelný tlak a otevřeně hovořil o nátlaku formou klasického vydírání. Babiš připomněl, že v rozpočtu Evropské unie je právě i 100 miliard eur určených pro Ukrajinu.
Debaty o podobě příštího financování a strukturálních změnách v unijním rozpočtu tak otevírají novou vlnu napětí mezi členskými státy. Představitelé unie budou muset v nadcházejících měsících najít křehký kompromis mezi požadavky na pevnou podporu napadené země a odmítavým postojem některých vlád vůči podmínkám spojeným s unijním financováním.
Související
Tři roky od izraelského masakru: Útok Hamásu si připomíná celý svět, lídři mluví o barbarství
Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina obdrží další pomoc od Německa
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj
před 2 hodinami
Po čtyřech hodinách skončilo první kolo mírových jednání. Lavrov odmítl návrhy na bezpodmínečné příměří
před 3 hodinami
Babiš se letos nezúčastní oslav 17. listopadu. Ostuda, ale od agenta StB se to dalo čekat, reaguje opozice
před 4 hodinami
Studenti obsadili Prahu. Stovky lidí se sešly na podporu veřejnoprávních médií
před 4 hodinami
Merz podmíní rozpočet EU jednomyslnou podporou Ukrajiny. Babišovi se to nelíbí, Fico mluví o vydírání
před 5 hodinami
COP31: Americký exministr John Kerry vyzval svět, aby následoval Čínu
před 7 hodinami
V Abú Dhabí začaly mírové rozhovory o válce na Ukrajině
před 8 hodinami
Hegseth označil snahu o impeachment za divadlo. Jak proces probíhá a co šéfovi Pentagonu hrozí?
před 9 hodinami
Evropský lídr po rozhovoru s Putinem mírní nadšení: Od jednání s Ruskem nic nečekejte, Kreml žádný mír nechce
před 10 hodinami
Merzův poradce i šéf štábu tajemníka NATO. Kdo odcestoval do Abú Dhabí na mírová jednání s Ruskem?
před 12 hodinami
Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem
před 13 hodinami
Hackeři získali tajná data Moskvy. Odhalili, kolik Rusů zemřelo během války na Ukrajině
před 14 hodinami
Po devíti měsících začínají mírové rozhovory mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Za účasti EU a NATO
před 15 hodinami
Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové
včera
Policie vyšetřuje pokus o vraždu v rodině na Plzeňsku. Podezřelé je dítě
včera
V Česku se má posílit protidronová ochrana kritické infrastruktury
včera
Babišova vláda schválila investice do zdravotnictví. Chce i další páky ohledně cen energií
včera
Česko čeká další ročník potravinové sbírky. Proběhne v sobotu
včera
Na Chebsku se otřásá země, potvrdili experti
včera
Macinka se omluvil za slova o hokejistkách. Manželka ho prý seřvala
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se v pondělí omluvil za nevhodný výrok na adresu žen, které hrají lední hokej. Vicepremiér se nechal slyšet, že lituje slov, která pronesl v jedné z víkendových televizních diskuzí.
Zdroj: Jan Hrabě