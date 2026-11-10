Merz podmíní rozpočet EU jednomyslnou podporou Ukrajiny. Babišovi se to nelíbí, Fico mluví o vydírání

Libor Novák

10. listopadu 2026 18:11

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Německý kancléř Friedrich Merz v úterý v Berlíně zopakoval svůj záměr propojit příští rozpočet Evropské unie s jednomyslnou podporou mnohamiliardové půjčky pro Ukrajinu. Tento návrh však okamžitě vyvolal silnou politickou reakci na mezinárodní scéně. Slovenský premiér Robert Fico totiž německý postoj označil za klasické vydírání.

Podpora Ukrajiny představuje podle německého kancléře sdílenou evropskou odpovědnost, která nesmí ležet pouze na bedrech jednotlivých členských států. Merz své požadavky formuloval také v nedávném dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi. Finanční otázky spojené s budoucí pomocí tak podle jeho názoru přirozeně patři do kontextu nadcházejících rozpočtových jednání.

Evropská unie a její mezinárodní partneři v současné době projednávají nový úvěr ve výši sedmdesát miliard eur, který má Ukrajině pomoci v příštím roce čelit pokračujícím ruským útokům. Samotná unie plánuje zajistit zhruba čtyřicet pět miliard eur z této celkové částky. Zbývajících dvacet pět miliard eur by měli poskytnout další spojenci, mezi nimiž figurují Velká Británie, Kanada a Japonsko.

Německý kancléř zároveň uvedl, že nechce opakovat postup z loňského roku, kdy byla dohodnuta jiná půjčka ve výši devadesát miliard eur pouze s finančními zárukami většiny států. Tehdy si totiž hned tři země v podobě Česka, Maďarska a Slovenska vyjednaly příslušné výjimky z účasti. Pokračování v takovém trendu podle něj v současné situaci nepředstavuje správnou ani udržitelnou cestu.

Z tohoto důvodu šéf německé vlády trvá na tom, aby se politika vůči Ukrajině plně a bez výjimek začlenila přímo do evropského rozpočtu. Tento názor však nesdílejí všichni evropští partneři, což ukázalo i úterní setkání v německém hlavním městě. Do Berlína totiž dorazil nový maďarský premiér Péter Magyar v doprovodu několika ministrů, aby s německou stranou jednal o prohloubení vzájemné spolupráce.

Maďarský předseda vlády během společného vystoupení s německým kancléřem vyjádřil odlišný pohled na celou věc. Diplomaticky a s patřičným respektem poznamenal, že propojení sedmiletého evropského rozpočtu určeného pro celou unii s dalšími specifickými tématy nepovažuje za nejvhodnější postup. Přestože vztahy mezi oběma zeměmi procházejí postupným sbližováním, v této otázce panují nadále neshody.

Ostrá slova na adresu německého návrhu zazněla také v Bratislavě, kde se slovenský premiér Robert Fico setkal s českým předsedou vlády Andrejem Babišem. Během společného jednání Fico podle webu Politico novinářům sdělil, že postup německého kancléře kategoricky odmítá. Celou iniciativu označil za nepřijatelný tlak a otevřeně hovořil o nátlaku formou klasického vydírání. Babiš připomněl, že v rozpočtu Evropské unie je právě i 100 miliard eur určených pro Ukrajinu.

Debaty o podobě příštího financování a strukturálních změnách v unijním rozpočtu tak otevírají novou vlnu napětí mezi členskými státy. Představitelé unie budou muset v nadcházejících měsících najít křehký kompromis mezi požadavky na pevnou podporu napadené země a odmítavým postojem některých vlád vůči podmínkám spojeným s unijním financováním.  

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