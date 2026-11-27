Myanmar odmítne vyhovět těm částem rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o genocidě, které považuje za nevhodné. Vůdce země Min Aun Hlain to řekl ve svých prvních veřejných vyjádřeních od vynesení verdiktu, jak informovala státní média. Min Aun Hlain stojí v čele Myanmaru od vojenského převratu v roce 2021 a vystupuje jako prezident.
Přelomové rozhodnutí soudu z minulého týdne shledalo Myanmar vinným ze spáchání genocidy na rohingské menšině při vojenském zásahu v roce 2017. Při těchto akcích zahynuly tisíce lidí a více než 700 000 osob bylo donuceno k útěku. Myanmar obvinění z genocidy odmítl s tím, že jeho síly reagovaly na útoky ozbrojených skupin, a stal se prvním státem uznaným vinným z porušení Úmluvy o genocidě z roku 1948.
Min Aun Hlain na středečním jednání podle státních médií uvedl, že samotný pojem genocida vážně poškodil pověst země. Prohlásil, že Myanmar podnikne kroky odpovídající odpovědnému státu, ale nepodřídí se požadavkům, které bude považovat za nevhodné. Prohlášení neupřesnilo, proti kterým konkrétním částem rozhodnutí se země staví.
Případ, který předložila Gambie v roce 2019, se týkal takzvaných čistek zahájených v roce 2017 v Rakhinském státě, kde žila velká část muslimské rohingské menšiny. Soud dospěl k závěru, že během operace bylo násilně usmrceno přibližně 10 000 Rohingů a více než 700 000 jich uprchlo pěšky nebo po moři do Bangladéše. Podle zjištění soudu bylo nějakým způsobem zasaženo zhruba 815 000 lidí.
Verdikt byl přijat většinou devíti hlasů ku šesti mezi soudci z různých částí světa. Mezinárodní soudní dvůr rovněž většinově rozhodl, že Myanmar porušil několik dalších ustanovení Úmluvy o genocidě z roku 1948. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Soud nařídil Myanmaru, aby zaplatil přiměřené reparace, přičemž přesná částka má být stanovena později. Zároveň zemi uložil zastavit pokračující porušování úmluvy a okamžitě vyšetřit osoby podezřelé z jejího porušení. Soud však nemá pravomoc tyto požadavky přímo vymáhat a spoléhá na Radu bezpečnosti OSN a politický tlak.
Rozhodnutí má převážně symbolický charakter, avšak rohingské komunity a lidskoprávní organizace, které na utrpení Rohingů dlouhodobě upozorňují, je přivítaly. Více než tucet zemí verdikt vzal na vědomí a Spojené království oznámilo sankce vůči několika vysokým představitelům myanmarské armády.
Myanmar je od vojenského převratu v roce 2021, jímž Min Aun Hlain svrhnul civilní představitelku Aun Schan Su Ťij, zmítán občanskou válkou. Tento krok vedl k mezinárodní izolaci země a vojenský režim čelí rozsáhlým mezinárodním sankcím. Od té doby se Min Aun Hlain snaží o návrat Myanmaru do mezinárodního společenství, země však zůstává z velké části mimo hlavní diplomatická jednání.
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Zdroj: Libor Novák