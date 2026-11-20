Spojené státy reagovaly opatrně na čtvrteční verdikt nejvyššího soudu Organizace spojených národů, podle něhož se Myanmar dopustil genocidy vůči menšině Rohingů, zatímco Čína vyjádřila obavy z překračování pravomocí soudů. Reakce na přelomové rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) podtrhly hluboké mezinárodní neshody ohledně role tohoto soudu a podobných institucí. Soud nikdy dříve neshledal stát odpovědným za genocidu a rozhodnutí by mohlo vytvořit precedens pro budoucí žaloby pro genocidu, zejména v případu proti Izraeli.
Evropská unie označila rozsudek Mezinárodního soudního dvora za přelomový, zatímco Velká Británie znovu potvrdila plnou podporu soudu i mezinárodnímu právnímu řádu. Austrálie vyzvala Myanmar, aby rozsudek i své závazky podle mezinárodního práva plně dodržoval.
Naopak Čína, která myanmarským vojenským vládcům poskytuje vzácnou mezinárodní podporu od převzetí moci před pěti lety, poukázala na otázky překračování pravomocí a rozšiřujícího výkladu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun na tiskovém brífinku na dotaz k rozhodnutí soudu uvedl, že Čína považuje takové postupy za neprospěšné pro řešení sporů a že mezinárodní společenství by mělo vyvinout společné úsilí, aby se záležitost dále nekomplikovala. Západní státy přerušily vazby s nestabilní a chudou jihovýchodní asijskou zemí po převratu v roce 2021, který svrhnul civilní vládu.
Mluvčí myanmarského prezidenta v pátek označil verdikt za nespravedlivý a poukázal na poměr hlasů soudců devět ku šesti. Vojenská vláda země popírá, že by spáchala genocidu, a tvrdí, že její zásahy mířily proti ozbrojené skupině Rohingů, která podnikala povstalecké útoky. Prezidentský mluvčí Khin Khin Soe na tiskové konferenci v hlavním městě Neipyijtu uvedl, že se na rozhodnutí neshodlo všech patnáct soudců, nebylo jednomyslné a podle něj není spravedlivé.
Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že Washington rozsudek zkoumá, a zdůraznilo nutnost vyhnout se politizaci Mezinárodního soudního dvora. Administrativa Donalda Trumpa se k mezinárodnímu právu staví kriticky a slíbila rozpustit Mezinárodní trestní soud (ICC), zatímco legitimitu Mezinárodního soudního dvora dosud nezpochybnila. Ministerstvo zahraničí zopakovalo americkou podporu obyvatelům Myanmaru a uvedlo, že sdílí vážné znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv vůči muslimům z řad Rohingů i příslušníkům dalších menšin, přičemž připomnělo, že Spojené státy jsou největším jednotlivým humanitárním dárcem při řešení humanitární krize Rohingů.
V Bruselu Evropská unie prohlásila, že Myanmar musí rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora plně provést bez odkladu a že dodržování rozhodnutí soudu není volitelné, nýbrž jde o povinnost podle mezinárodního práva. Mluvčí EU v prohlášení uvedl, že unie si soudu vysoce váží a nadále pevně podporuje jeho klíčovou úlohu při mírovém řešení sporů a prosazování právního státu na mezinárodní úrovni, přičemž připomněl obrovské utrpení Rohingů zahrnující vysídlení i násilí a nutnost spravedlnosti pro oběti.
Generální tajemník OSN António Guterres označil verdikt za projev mezinárodní spravedlnosti a potvrzení toho, že beztrestnost za takto hrůzné činy nesmí obstát. Velká Británie vyhostila myanmarského vojenského přidělence a vyzvala k opatřením, aby rozhodnutí soudu vyslalo jasný signál, že takové zločiny nelze páchat beztrestně.
Rozhodnutí uzavírá dlouhý právní spor trvající od srpna 2017, kdy myanmarská armáda zahájila ve státě Rakhine takzvanou očistnou kampaň v reakci na útok povstalecké skupiny Rohingů. Brzy se objevily zprávy o hromadném znásilňování a zabíjení ze strany bezpečnostních sil i o vypálení tisíců domovů. Soudci odmítli myanmarské tvrzení, že zásahy byly především protiteroristickými operacemi či snahou potrestat nebo násilně vysídlit obyvatelstvo bez páchání genocidy.
Představitel země Min Aun Hlain, který stál v čele armády během útoků v letech 2016 a 2017, čelí nevyřízenému zatykači Mezinárodního trestního soudu, jenž na rozdíl od Mezinárodního soudního dvora stíhá jednotlivce, nikoli státy, kvůli obviněním ze zločinů proti lidskosti. Tento bývalý generál svrhl zvolenou vládu Aun Schan Su Ťij, čímž vyvolal občanskou válku s desítkami tisíc mrtvých, a v dubnu se po široce zpochybňovaných volbách stal civilním prezidentem.
Ačkoli Mezinárodní soudní dvůr nemá pravomoc vynucovat výkon svých rozhodnutí, jeho verdikty jsou považovány za závazné, nesou diplomatickou váhu a mohou ovlivnit mezinárodní kroky včetně sankcí. Podle úmluvy z roku 1948 musel soud pro prokázání genocidy shledat úmysl zničit skupinu Rohingů zcela nebo zčásti. Zhruba jeden a dva milionu uprchlíků z řad Rohingů nyní žije v Bangladéši, především v přeplněných táborech v okrese Cox’s Bazar, kde čelí náročným podmínkám včetně rizika požárů, infekčních nemocí, monzunových sesuvů půdy, nedostatečné hygieny i přísných pracovních omezení.
Soudci v Haagu byli požádáni o rozhodnutí i v dalších případech obvinění z genocidy. Jihoafrická republika obvinila Izrael z porušení úmluvy o genocidě během jeho ofenzivy v Pásmu Gazy, což Izrael důrazně odmítá a případ potrvá ještě roky, přičemž předběžné opatření soudu z roku 2024 Izraeli nařídilo zajistit, aby jeho síly nepáchaly činy genocidy vůči Palestincům v Pásmu Gazy. Svůj případ proti Rusku má u soudu podaný také Ukrajina, která krátce po zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022 obvinila Moskvu z vykonstruování tvrzení o genocidě na Ukrajině za účelem ospravedlnění útoku.
Související
Přelomový verdikt: Myanmar se dopustil genocidy na menšině Rohingů, rozhodl ICJ
Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
před 39 minutami
Putin je unavený a chce dohodu, hlásal po schůzce Trump. Krátce na to Rusko rozpoutalo ničivý útok na Ukrajinu
před 1 hodinou
Nepřijeli jsme žebrat, vzkazují poslední den COP31 africké státy zemím, za něž nejsou největší tíhu oteplování
před 2 hodinami
Svět reaguje na revoluční rozhodnutí ICJ: Evropa označila rozsudek za přelomový, USA překvapily zdrženlivostí
před 3 hodinami
Fiasko na COP31: Z návrhu závěrečného dokumentu zmizely zmínky o fosilních palivech, Panama hrozí blokací
před 3 hodinami
Rutte kvůli dopadu ruské střely přijel do Polska. Francie žádá zasedání RB OSN
před 4 hodinami
AI převrátila boj se změnou klimatu naruby. Datová centra po celém světě vyprodukují masivní množství emisí
před 5 hodinami
Úsměvy a vřelá objetí byly jen na oko? Schůzka Trumpa s Ťin-pchingem obchodní válku USA s Čínou nevyřešila
před 6 hodinami
Putin: Reakce Ruska na útoky na Kerčský na Krymu bude bolestivá
před 7 hodinami
Polská armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Úřady po dopadu neznámého objektu uzavřely školy
před 7 hodinami
Rusko a Čína nejsou přátelé USA. Proč si Trump myslí opak?
před 8 hodinami
Trump se nečekaně připojil k jednání evropských lídrů. Zastával se Putina, zpochybnil podporu Ukrajiny
před 9 hodinami
Polská armáda zkoumá neznámý zřícený objekt. Úřady uzavřely letiště a vydaly varování
před 10 hodinami
Zimní projevy počasí nejsou o víkendu vyloučeny, naznačili meteorologové
včera
Jediné možné vysvětlení. Expert tvrdí, že Epsteinovu smrt způsobil někdo jiný
včera
Evropská unie přiznala kyberútok. Útočníkům pomáhala umělá inteligence
včera
Babišova vláda schválila novou antibiotickou strategii a jmenovala šéfa nového úřadu
včera
Obecné ohrožení. Policie prozradila sazbu pro viníka úterní srážky vlaků v Praze
včera
Musk se domnívá, že Američané před lety pomohli svrhnout Janukovyče
včera