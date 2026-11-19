Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v nizozemském Haagu v historickém a bezprecedentním verdiktu rozhodl, že se Myanmar dopustil genocidy na menšině Rohingů během vojenského tažení v roce 2017. Soud shledal úmysl zničit podstatnou část obyvatelstva Rohingů v Myanmaru, čímž uzavřel sedmiletý právní spor vnímaný jako zásadní celosvětovou zkoušku postupu vůči nejzávažnějším státním zločinům.
Předseda soudu Judži Iwasawa oznámil, že většina devíti soudců z patnáctičlenného sboru dospěla k závěru, že Myanmarský svaz spáchal genocidu na Rohinzích, což je vůbec první případ, kdy ICJ shledal stát odpovědným za tento zločin. Vojenské tažení z let 2016 a 2017 donutilo k útěku přes hranice do Bangladéše více než sedm set tisíc převážně muslimských Rohingů, kteří přinášeli svědectví o masovém zabíjení dospělých i dětí, hromadném znásilňování a vypálených vesnicích.
Téměř o deset let později vyskočily v uprchlickém táboře v Bangladéši davy Rohingů sledující přenos na venkovních obrazovkách s jásotem a potleskem při čtení konečného rozsudku. Jeden z přeživších, Jusuf Alí, který přicestoval přímo k soudu, řekl, že byli konečně vyslyšeni, cítí hlubokou úlevu a rozsudek dává naději dětem a příští generaci, ačkoliv boj podle něj nekončí.
Genocida, vymezená po nacistickém holokaustu úmluvou OSN z roku 1948, se prokazuje obtížněji než válečné zločiny, protože vyžaduje doložení zvláštního úmyslu zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Iwasawa při čtení rozhodnutí uvedl, že soud je plně přesvědčen, že se Myanmar dopustil činů spadajících pod úmluvu o genocidě se záměrem zničit podstatnou část populace Rohingů v zemi.
Žalobu podala Gambie, stát s muslimskou většinou, jménem přeživších z Myanmaru a opírala ji o tvrzení o genocidních výrocích a vzorcích chování ukazujících na snahu zničit skupinu při útocích ve státě Rakhinsko, včetně střelby na prchající lidi a bránění jejich návratu. V lednu uspořádal soud neveřejná jednání, na nichž vyslechl přeživší, kteří přicestovali z táborů v Bangladéši, kde dosud žije přes milion Rohingů v největším uprchlickém sídlišti na světě, zatímco v převážně buddhistickém Myanmaru jich podle odhadů zůstává méně než šest set tisíc.
Uprchlíci, kteří v roce 2017 prchli do Bangladéše, popsali listu The Guardian masakr ve vesnici Tula Toli, kde svědci hovořili o systematickém střílení civilistů, masových hrobech a topení dětí v řece, přičemž vypálení vesnice později doložily i satelitní snímky a vyšetřovatelé právních a lidskoprávních porušení tento případ zahrnuli do budování obvinění z genocidy. Právní odborníci považují čtvrteční verdikt za klíčový test pro posuzování sexuálního násilí v rámci genocidy, protože úmluva zahrnuje i činy se záměrem zabránit rození dětí, a soud podpořil závěr, že armáda používala sexuální násilí k fyzickému i duševnímu narušení ochoty a schopnosti populace mít děti, s odkazem na kulturní stigma obětí znásilnění i na další omezování porodnosti, například limit dvou dětí na rodinu.
Myanmar páchání genocidy popíral a tvrdil, že jeho zásahy mířily proti ozbrojené skupině vedoucí partyzánské útoky, na něž armáda reagovala rozsáhlými vyhlazovacími operacemi. Soudci však odmítli myanmarské tvrzení, že šlo primárně o protiteroristické operace nebo o snahu potrestat či násilně vysídlit obyvatelstvo bez spáchání genocidy, a rozsudek zároveň formálně uznal Rohingy jako svébytnou etnickou skupinu podle mezinárodního práva, což jim Myanmar upírá a označuje je za Bengálce nebo zahraniční migranty.
Nynější myanmarský vůdce Min Aun Hlain, který stál v čele armády při útocích v letech 2016 a 2017, čelí nevyřízenému zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC), jenž na rozdíl od ICJ stíhá jednotlivce a nikoliv státy, kvůli obviněním ze zločinů proti lidskosti. Bývalý generál svrhl v roce 2021 převratem zvolenou vládu Aun Schan Su Ťij, čímž rozpoutal občanskou válku s desítkami tisíc mrtvých, a v dubnu byl dosazen do funkce civilního prezidenta po volbách, které byly široce zpochybněny.
Rozhodnutí ICJ jsou považována za závazná, mají diplomatickou váhu a mohou ovlivnit mezinárodní kroky včetně sankcí, přestože soud nemá pravomoc vynucovat jejich výkon. Během více než dvouhodinového čtení verdiktu ve Velké síni spravedlnosti v Haagu vyzval Iwasawa Myanmar k poskytnutí odškodnění a nápravy, včetně umožnění bezpečného návratu Rohingů do domovů, vrácení či nahrazení jejich majetku a zajištění fyzické a psychické rehabilitace.
Verdikt sledovaly s velkou pozorností vlády po celém světě i Izrael a jeho hlavní spojenec Spojené státy, protože rozhodnutí představuje nejsilnější náznak toho, jak by soudci mohli posuzovat případ týkající se Gazy podaný Jihoafrickou republikou, kde nezávislá vyšetřování OSN i badatelé zabývající se genocidou již dříve uvedli, že se Izrael v Gaze dopustil genocidních činů. Předpovídalo se, že rozhodnutí o porušení úmluvy Myanmarem by mohlo vést k tomu, že Spojené státy uvalí sankce na soudce ICJ včetně letošní nositelky Nobelovy ceny za mír Navi Pillayové, přičemž Washington považoval krizi Rohingů za genocidu na základě rozhodnutí Bidenovy administrativy, zatímco Trumpova administrativa vystupuje proti mezinárodním orgánům pro lidská práva a uvalila sankce na ICC.
Po vynesení rozsudku oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband, že vláda vyhošťuje myanmarského vojenského přidělence a naléhavě žádá o svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN, jediného orgánu, který má pravomoc rozhodnutí ICJ vynucovat. ICJ tak ve čtvrtek vůbec poprvé ve své historii shledal stát odpovědným za genocidu, nařídil Myanmaru poskytnout odškodnění a návrat přeživších a vyvolal bezprostřední diplomatickou reakci Londýna i pozornost kolem dalších mezinárodních řízení.
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