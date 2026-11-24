Německá vláda bere velmi vážně zprávy o tom, že Rusko může plánovat vypuštění satelitu vybaveného jadernou zbraní do vesmíru ještě v letošním roce. Takový krok by v případě potvrzení porušil Kosmickou smlouvu z roku 1967, jíž je Moskva signatářem, i Smlouvu o částečném zákazu jaderných zkoušek z roku 1963, které zakazují umisťování jaderných zbraní na oběžnou dráhu Země i zkušební výbuchy ve vesmíru.
Zprávy skupiny německých médií, opírající se podle jejich tvrzení o hodnocení západních zpravodajských služeb, přicházejí uprostřed rostoucích obav z militarizace vesmíru, kdy tajemník amerického letectva Troy Meink v září poprvé připustil, že Washington rozmístil zbraně pro řízení vesmíru na oběžné dráze. Podle zjištění stanic NDR a WDR a listu Süddeutsche Zeitung si německá Spolková zpravodajská služba a ozbrojené síly vyměnily poznatky ukazující, že ruská družice nazvaná Sputnik-S byla sestavena před několika lety a nachází se v moskevské oblasti.
Podle těchto zpráv varování ze začátku listopadu uváděla, že by družice mohla být vypuštěna do šedesáti dnů a krátce nato by byla provozuschopná. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že zprávu neviděli, ale obsahuje prý tolik údajných a možných tvrzení přisuzovaných kdovíkomu, že nestojí za to brát je vážně.
Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že o žádných takových plánech neví, označilo informace za nepodložená tvrzení o vesmírných aktivitách Ruské federace a součást propagandistické kampaně a dodalo, že ruské kroky ve vesmíru probíhají v souladu s mezinárodními závazky a slouží výhradně mírovým účelům. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Berlíně prohlásil, že aliance průběžně vyhodnocuje své odstrašování i obranu a zajistí bezpečnost i ve vesmírné oblasti.
Moskva již v roce 2024 popřela tvrzení amerických činitelů, že vyvíjí zbraň schopnou zničit nepřátelské družice vyvoláním jaderného výbuchu ve vesmíru a elektromagnetického impulzu, který by vyřadil elektroniku okolních satelitů. Američtí představitelé dlouhodobě tvrdí, že Rusko vyvíjí jadernou zbraň schopnou zničit celé satelitní sítě, například satelitní internetový systém Starlink společnosti SpaceX využívaný ukrajinskými jednotkami.
V Evropě i Spojených státech v posledních letech rostou obavy ze snahy Ruska vyvinout protidružicový zbraňový systém, který by podle odborníků pravděpodobně využíval elektromagnetický impuls, přičemž ruský prezident Vladimir Putin toto tvrzení před dvěma lety odmítl poté, co tehdejší mluvčí národní bezpečnosti Bílého domu John Kirby potvrdil vývoj znepokojivé protidružicové zbraně. Kirby tehdy uvedl, že nejde o zbraň k útokům na lidi nebo fyzickému ničení na Zemi, a tehdejší americký prezident Joe Biden řekl, že Rusko podle něj rozvíjí schopnost vypustit do vesmíru systém, který by mohl teoreticky napáchat škody.
Ačkoliv mohou elektromagnetické pulzy vznikat přirozeně, je podle textu dlouho známo, že jaderný výbuch dokáže poškodit elektronické systémy včetně energetických sítí, přičemž Spojené státy i Rusko prováděly výškové zkoušky na počátku šedesátých let minulého století. Velitel německého vesmírného velitelství generálmajor Michael Traut dříve v letošním roce v rozhovoru pro server Politico uvedl, že nemůže vyloučit ruské práce na technologii pro umístění jaderné hlavice do vesmíru, a dodal, že jaderný výbuch ve vesmíru by mohl zasáhnout až třetinu družic na nízké oběžné dráze s rozsáhlými celosvětovými důsledky.
Podezření ohledně ruských ambicí umístit zbraně do vesmíru se podle článku dostala pod zvýšený drobnohled v roce 2022 po vypuštění zkušební družice Kosmos 2553, kterou americké a zpravodajské zdroje označovaly za možnou nácvikovou zkoušku pro nasazení jaderné zbraně ve vesmíru.
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Zdroj: Libor Novák