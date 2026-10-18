Nepokoje ve Francii. Shořela historická radnice, policie zatýkala ve velkém

Lucie Podzimková

18. října 2026 8:21

Francouzská policie, ilustrační fotografie.
Francouzská policie, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Francii zasáhla největší vlna násilností za poslední roky. Sobotní demonstrace proti rostoucím životním nákladům a situaci ve školství, kterých se zúčastnilo přes půl milionu lidí, eskalovaly v rozsáhlé nepokoje, při nichž bylo po celé zemi zatčeno více než 1 000 osob. Informovala o tom britská stanice BBC

V hlavním městě i v řadě dalších regionů čelily bezpečnostní složky masivnímu vandalismu. Demonstrace provázelo zapalování budov, aut a rabování obchodů.

Obzvlášť vážná situace postihla město Limoges, kde požár zachvátil historickou radnici. Plameny budovu téměř úplně zničily a způsobily částečné zřícení střechy. Místní úřady uvedly, že situaci na místě navíc komplikovali "nepřátelsky naladění jedinci", kteří bránili hasičům v bezpečném hašení. V Paříži byl k nepoznání zdemolován například bar La Barrique nebo několik restaurací.

Přestože odpolední hlavní pochod v Paříži zpočátku probíhal převážně pokojně, situace se rychle zvrtla. Mezi protestujícími skupinami vypukly potyčky a těžkooděnci byli nuceni zasáhnout. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že při nepokojích utrpělo zranění celkem 150 příslušníků policie.

Vláda se snažila vlnu nespokojenosti mírnit již s předstihem. Ministr školství Édouard Geffray začátkem října přislíbil nasazení 3 000 nových pracovníků do škol. Tyto ústupky však nedokázaly hněv veřejnosti zastavit a protesty naopak nabraly na ještě větší intenzitě.

Politická situace ve Francii zůstává extrémně napjatá, zatímco kabinet čelí ostré kritice ze strany opozice i stupňujícímu se tlaku na ulicích.

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