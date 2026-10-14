První vystoupení nové mluvčí Bílého domu skončilo katastrofálně, píše americký tisk

Libor Novák

14. října 2026 11:42

Katie Zachariová
Katie Zachariová Foto: whitehouse.gov **www.whitehouse.gov**

Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariová zažila v úterý naprostý debakl, když její vůbec první setkání s novináři skončilo po pouhých několika minutách chaosem, trapným přeřeknutím a předčasným odchodem od řečnického pultu. Zahraniční média i političtí analytici incident okamžitě označili za ukázkovou krizi komunikace, která obnažila nepřipravenost nově jmenované úřednice na tlak nejvyššího amerického úřadu, píše The Independent, který vystoupení označil za katastrofální.

Svůj debut v tiskovém sále zahájila čtením předem připravených poznámek, avšak její strnulý projev plný frází o vlně nadšení z předvolebních shromáždění působil nesouvisle a nepřesvědčivě. Plynulý přechod k údajným hospodářským úspěchům, vizi bezpečnosti západní polokoule a následně ke Grónsku či fentanylu ukázal na naprostou absenci vnitřní logiky a struktury v přednášeném textu.

Když mluvčí otevřela prostor pro dotazy, zpočátku čelila bezpečným otázkám spřátelených médií, avšak i při nich měla zjevné potíže s formulací odpovědí o amplifikaci prezidentské agendy. Na jediný konkrétní dotaz týkající se případného zastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou navíc nedokázala nabídnout věcnou odpověď a odkázala na pozdější vyjádření.

Zlomový okamžik celého briefingu přišel s tradičním dotazem na to, jak dokáže skloubit náročnou funkci s rodinnými povinnostmi, což vedlo k fatálnímu přehmatu. Místo rutinní formulace o zvládání péče o děti se Zachariová zmateně opravila a pronesla nechtěnou větu o svém prezidentovi namísto manžela, čímž v místnosti vyvolala vlnu pobavení a trapnosti.

Způsob, jakým se s touto chybou pokusila vypořádat, situaci ještě zhoršil, protože nedokázala zachovat chladnou hlavu a pokračovat v obvyklém rétorickém rytmu. Náhlá panika ji přiměla briefing okamžitě ukončit a narychlo uprchnout ze sálu za hlasitých protestů novinářů, jejichž dotazy ignorovala.

Tento propadák obnažil propastný rozdíl mezi působením v ideologicky čistém prostředí prověřených televizních stanic a přímou konfrontací s nezávislými médii. Mluvčí navíc čelila tlaku kvůli mnohem závažnějším tématům, mezi něž patří kontroverzní nákupy ruské nafty obcházející zákony či hospodářské dopady zahraničních konfliktů jen několik týdnů před volbami.

Minulost plná šíření radikálních názorů a kontroverzních postojů sice odpovídá současnému jádru politického hnutí, avšak pod ostrými reflektory Bílého domu se ukázalo, že obhajovat spornou vládní politiku je nad její síly.  

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Zdroj: Libor Novák

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