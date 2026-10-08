Sněmovna schválila kontroverzní reformu volebního systému, kterou prosadila vláda Meloniové

Italská poslanecká sněmovna schválila kontroverzní reformu volebního systému, kterou prosadila vláda premiérky Giorgie Meloniové. Provedené změny zavádějí plně proporcionální volební model doplněný o takzvaný většinový bonus, který má zajistit dodatečná parlamentní křesla koalici dosahující alespoň 42 procent hlasů.
Klíčový návrh prošel tajným hlasováním v dolní komoře parlamentu poměrem 227 hlasů pro ku 164 proti, přičemž opoziční poslanci vyhlášení výsledků doprovodili bouřlivými protesty a transparenty označujícími nový zákon za podvod na voličích.
Zástupci opozičních stran okamžitě oznámili, že se proti novému volebnímu zákonu odvolají k ústavnímu soudu. Podle opozice totiž přiznání dodatečného počtu mandátů uskupení s necelými 42 procenty podpory zásadním způsobem deformuje spravedlivé zastoupení vůle občanů v parlamentu.
Značnou vlnu kritiky vyvolala také nová povinnost, podle níž musejí političtí aktéři ještě před konáním voleb oficiálně zveřejnit svůj vládní program a jméno kandidáta na premiéra, což podle odpůrců znevýhodňuje širší koaliční bloky.
Schválení zákona představovalo pro ministerskou předsedkyni zásadní test soudržnosti pravicové koalice, v níž působí její strana Bratři Itálie společně s partnery z řad Vzhůru Itálie a Ligy. Meloniová před hlasováním varovala zákonodárce svých koaličních partnerů, že případné odmítnutí reformy by vedlo k bezprostřední vládní krizi.
Úspěšné hlasování tak přišlo v době, kdy vládní kabinet začátkem září dosáhl milníku nejdéle fungující italské vlády od druhé světové války, přestože čelí vnitřnímu napětí i vzestupu nových konkurentů na krajní pravici.
Po vyhlášení výsledků premiérka na sociálních sítích uvedla, že hlasování je jednoznačnou odpovědí těm, kteří doufali v rozkol vládního bloku, a zdůraznila odhodlání koalice pokračovat v plnění závazků vůči občanům.
Lídryně opoziční Demokratické strany Elly Schleinová naopak prohlásila, že pravicová vláda přikročila k úpravě volebních pravidel ze strachu z porážky v nadcházejících parlamentních volbách. Ty by se měly v řádném termínu konat do října 2027, spekuluje se však o jejich předčasném vyhlášení již na jaro příštího roku.
Opoziční tábor zůstává výrazně roztříštěný a potýká se s absencí jasného lídra i společného volebního programu, což komplikuje jeho schopnost vytvořit silnou protiváhu vládě. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos Doxa by však opoziční aliance mohla hranici 42 procent hlasů překonat, pokud by dokázala překonat vnitřní rozpory a spojit síly i s menšími radikálními uskupeními.
Nadcházející právní bitva u ústavního soudu tak bude klíčovým faktorem, který rozhodne o tom, podle jakých pravidel se Italové k volebním schránkám nakonec vydají.
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Zdroj: Libor Novák