Americký prezident Donald Trump v úterý dorazil na Filipíny, kde je první zastávka jeho asijské cesty. Informovala o tom britská stanice BBC. Nejvíce se během zahraniční cesty šéfa Bílého domu očekává jeho osobní jednání s ruským a čínským protějškem.
Trump vystoupil z letadla na připravený červený koberec za doprovodu jedné ze svých oblíbených písní Y.M.C.A. Helikoptéra jej následně přepravila na hotel. Americký prezident se následně odebral na první jednání v rámci summitu ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) s představiteli Indie, Japonska a Austrálie.
Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínský komunistický vůdce Si Ťin-pching se mají setkat na okraj summitu v Číně. Šéf Bílého domu se v čínském Šen-čenu zúčastní summitu APEC (Asijsko-pacifické hospodářské společenství). Podle BBC půjde o historické jednání.
Nejvyšší představitel Spojených států dorazí do Šen-čenu ve středu, dvoudenního summitu se mají zúčastnit zástupci 21 členských zemí APEC. Americký politik má pak ve čtvrtek v plánu i bilaterální jednání se Si Ťin-pchingem. Oba se setkají již počtvrté od Trumpova návratu do nejvyššího amerického úřadu.
"Prezident Trump uzavře svou návštěvu Číny trilaterálním jednáním mezi prezidentem USA, prezidentem Čínské lidové republiky a prezidentem Ruské federace," potvrdila mluvčí Olivia Walesová. "Prezident (Trump) dal najevo, že bude diskutovat o redukci jaderných zbraní ve světě, jejichž množení považuje za velmi nebezpečné," dodala.
Podle britské veřejnoprávní stanice se předpokládá, že jedním z témat jednání bude také Írán. Američané a Izraelci s ním od konce února vedou válku, navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody s Teheránem.
Naopak situace na Ukrajině by se prý řešit neměla, ačkoliv konflikt mezi sousedícími zeměmi východní Evropy trvá mnohém déle, konkrétně již déle než čtyři a půl roku. Moskva a Peking se zatím k plánovanému jednání nevyjádřily. Podle nejmenovaného amerického představitele nemá být výsledkem jakákoliv konkrétní dohoda.
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Donald Trump , Asie , Filipíny , Vladimír Putin , Si Ťin-pching
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Zdroj: Libor Novák