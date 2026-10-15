V Černém moři hoří chemický tanker, možná jej zasáhly ruské drony

Osm ze dvanácti členů posádky je nezvěstných po silném požáru, který ve čtvrtek ráno vypuknul na palubě tankeru plujícího v černomořských vodách nedaleko rumunského pobřeží. Podle vyjádření rumunských námořních úřadů došlo na plavidle k sérii explozí. Záchranné složky okamžitě zahájily rozsáhlou pátrací a záchrannou operaci k nalezení přeživších.
Tanker s názvem Wine Trader, plující pod vlajkou San Marina, se v době incidentu nacházel přibližně třináct námořních mil východně od ústí Dunaje u města Sulina. Posádka vyslala nouzový signál brzy ráno poté, co na palubě vypukl prudký požár. Okolní lodě a námořní koordinační centrum spěchaly na pomoc, avšak situace na místě zůstává mimořádně nebezpečná.
Ačkoliv oficiální příčiny neštěstí jsou stále předmětem vyšetřování, objevují se neoficiální zprávy od posádek nedalekých plavidel, podle nichž byl tanker zasažen dvěma drony. Západní pobřeží Černého moře čelí v posledních dvou týdnech vlně znepokojivých incidentů. V průběhu noci byly navíc nedaleko místa neštěstí poblíž Hadího ostrova detekovány roje ruských bezpilotních prostředků.
Tento dramatický incident přímo navazuje na sérii nedávných útoků na komerční lodní dopravu v regionu. Jihem dále podél pobřeží Bulharska, které sousedí s Rumunskem, byly v úterý zasaženy dvě další obchodní lodě, přičemž jedno z plavidel se potopilo. Bulharská vláda v reakci na tyto události vyjádřila silné podezření z účasti Ruska a si předvolala k podání vysvětlení ruského vyslance.
Současná eskalace napětí v Černém moři představuje vážné riziko pro mezinárodní obchodní plavbu a bezpečnost civilních námořníků. Záchranáři v této chvíli bojují s časem při pátrání po zbývajících členech posádky poškozeného tankeru.
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Zdroj: Libor Novák