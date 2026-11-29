Na počátku 20. století nastal obrovský rozmach zaoceánských parníků, které byly určeny pro luxusní cesty těch nejbohatších společenských tříd. Ne všechny plavby těchto gigantických přepychových plavidel však skončily šťastně. Jedna z největších a také nejznámějších tragédií se odehrála v dubnu roku 1912, když Titanic narazil do ledovce a klesl ke dnu. O čtyři roky později, dne 21. listopadu 1916, se potopila i jeho sesterská loď Britannic.
V roce 1845 vznikla jedna z tehdejších nejúspěšnějších loďařských společností v Británii, která se jmenovala White Star Line. Ta zažívala slávu, ale také neúspěchy. Když v roce 1912 vyrazil na moře parník s názvem Titanic, slibovala si od toho společnost triumf. Opak byl však nakonec pravdou. V té době největší plavidlo svého druhu totiž nepřečkalo ani svou první plavbu. Bylo dne 12. dubna roku 1912 krátce před půlnocí, když Titanic najel na ledovec a začal klesat pod hladinu Atlantiku. Tragédie si vyžádala zhruba 1500 obětí! Mezi nimi byli i ti největší boháči tehdejšího světa a významné osobnosti.
Potopení Titanicu ovšem nemělo být jediným neštěstím společnosti White Star Line! Počátkem roku 1914 vypustila na oceán další obrovskou loď s názvem Britannic. Měla sloužit ke stejnému účelu jako Titanic, tedy k transportu především zámožných cestujících při luxusních plavbách. Tento plán ovšem zhatilo vypuknutí první světové války, a tak se z Britannicu stalo plavidlo zdravotnické, jakási plovoucí nemocnice. Na palubě tak nebyly žádné luxusní kajuty či taneční sály, ale operační sály a přes tři tisíce lůžek pro nemocné a raněné.
Zraněné vojáky transportoval Britannic i v listopadu roku 1916. Tehdy lodi komplikovala cestu nepřízeň počasí, a to především zuřící bouře. Ta se však nakonec neukázala jako ten největší problém. Ten představovaly v době války námořní miny. Právě na ní Britannic najel přesně před 110 lety, dne 21. listopadu roku 1916.
Bylo krátce po osmé hodině ráno, když námořní mina loď poškodila a ta za necelou hodinu klesla ke dnu. Na rozdíl od Titanicu si potopení Britannicu nevyžádalo tak vysoký počet obětí – zemřelo celkem 30 osob. Štěstím totiž tehdy byla skutečnost, že nedaleko plulo několik dalších lodí, které přispěchaly okamžitě na pomoc. Navíc to nebylo od místa tragédie daleko na pevninu. Oběti zůstaly z většiny na dně moře, jenom pět ostatků se dočkalo pohřbení. Na památku neštěstí byly později vybudovány dva pomníky, a to v Londýně a Soluni. Vrak Britannicu zůstal na dně oceánu, objeven byl potápěči na konci roku 1975.
Na lodi Britannic v osudný listopadový den roku 1916 cestovala i zdravotní sestra jménem Violet Jessopová. Ta se zapsala do historie jako žena, která přežila ztroskotání tří lodí! První tragédii na moři rodačka z Argentiny ve zdraví přečkala dne 20. září roku 1911, když se srazila loď Olympie s křižníkem. Ani jedna z nich se naštěstí nepoškodila natolik, aby se potopila. Jenom o pár měsíců později, na jaře roku 1912, přežila potopení Titanicu. Měla tehdy štěstí a dostala se na jeden z mála záchranných člunů a pak i na záchrannou loď. A poslední tragédií na moři, kterou bez úhony Violet zvládla, bylo potopení Britannicu před 110 lety.
Na lodi sloužila jako zdravotní sestra britského Červeného kříže, zatímco na předchozích plavidlech pracovala jako stevardka. Když se Britannic potápěl, nastoupila Violet do záchranného člunu, který se ovšem také potopil, když zavadil o lodní šroub plavidla. Zdravotní sestra si tehdy zachránila život tím, že z člunu rychle seskočila do vody, čímž si způsobila zlomeninu lebky, ale vzali ji lidé do dalšího záchranného člunu. Violet pak i nadále pracovala u lodní společnosti a po svatbě žila v Británii, kde také v roce 1971 ve věku 83 let zemřela.
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lodní doprava , Titanic , historie , Moře
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Zdroj: Jan Hrabě