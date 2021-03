Vlády by dle OECD při řešení této krize neměly zvyšovat daně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vlády by se při řešení koronavirové krize měly vyhýbat zvyšování daní. Uvedla to dnes podle agentury Reuters Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Učinila tak den poté, co Británie ohlásila záměr zvýšit sazbu daně z příjmu právnických osob.