Britský premiér Andy Burnham, předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představili tři hlavní části nové dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím týkající se vývozu potravin, mobility mladých lidí a emisí. Costa uvedl, že unie zůstává otevřená co nejtěsnějšímu vztahu se Spojeným královstvím, ale válka na Ukrajině patří k největším výzvám, jimž blok čelí.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila dohodu o zrušení většiny kontrol u britského vývozu potravin výměnou za dodržování některých pravidel Evropské unie za velký úspěch, obousměrnou cestu a krok, který přinese nižší náklady pro spotřebitele. Podle ní byla rovněž uzavřena jednání o propojení trhů s uhlíkovými povolenkami, což sníží emise, podpoří investice do čistších odvětví a omezí nadměrnou závislost na dovážených fosilních palivech.
Burnham uvedl, že dohoda zmírní tlak na životní náklady i výdaje domácností za běžný nákup, přičemž poukázal na to, že náklady na vývoz lososa dosáhly čtrnácti set liber za zásilku a byrokratická zátěž brzdí hospodářský růst. Podle britského premiéra ministryně financí potvrdila, že ujednání z Bruselu zvýší hrubý domácí produkt Spojeného království až o půl procenta, přinese britské ekonomice vzpruhu sedmnácti miliard liber a představuje jediné největší opatření na podporu růstu, které mohou v tomto volebním období parlamentu přijmout.
V oblasti mobility mladých lidí bylo potvrzeno, že sto tisíc mladých lidí bude moci strávit až tři roky v zemi druhého smluvního partnera za účelem práce, dobrovolnictví, studia či cestování, přičemž Burnham jim vzkázal, že tato dohoda je určena právě pro ně, protože uplynulé desetiletí bylo pro mladé lidi nejtěžší, příležitosti byly ztraceny a dopady prohloubil covid-nineteen, takže je nutné otevřít nové příležitosti. Von der Leyenová zároveň oznámila, že se britští studenti opět zapojí do programu Erasmus plus, což přivítala slovy, že unii velmi chyběli, a zdůraznila význam tohoto plánu pro mladé lidi, kteří budou utvářet budoucnost.
Obě strany se dohodly také na postupu proti nelegální migraci označovaném jako akční plán pro Lamanšský průliv, v jehož rámci budou Británie a Evropská unie spolupracovat podél celé migrační trasy a sdílet data, aby narušily činnost sítí převaděčů organizujících nebezpečné přejezdy přes Lamanšský průliv a zachránily lidské životy.
Von der Leyenová dále uvedla, že Evropská unie a Spojené království ustavují dialog o ekonomické bezpečnosti na lepší ochranu klíčových dodavatelských řetězců, snižují zranitelnost i negativní dopady na obě ekonomiky a zahajují digitální partnerství s velkým potenciálem pro společné inovace mimo jiné v umělé inteligenci a kvantových technologiích, přičemž vyjádřila naději, že Burnhamova příští role předsedajícího skupiny G20 umožní spolupráci dále posunout.
Na závěr svého vystoupení označil Burnham dohodu za oboustranně výhodnou a historický okamžik pro Británii i Evropu s tím, že lidé ve Spojeném království si přejí lepší dohodu s Evropskou unií, než jakou přinesl tvrdý brexit, zatímco von der Leyenová zdůraznila jednotu a sílu jako cestu k ukončení ruské útočné války i pevné základy bezpečnostní a obranné spolupráce včetně obranných schopností a vojenské mobility.
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Zdroj: Libor Novák