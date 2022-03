Do asijských zemí se po covidové pauze dostávají turisté, cestovky čekají oživení zájmu

Dovolené na jihu a jihovýchodě Asie dávali Češi podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz přednost před přeplněnými turistickými středisky v jiných zemích. "V poměru kvalita - cena vyšly daleko lépe," řekl. Finančně se podle něj nejvíce vyplatí cestovat do těchto zemí tzv. na vlastní pěst, tedy pořídit si zvlášť letenku a zvlášť ubytování se stravou.

Zpáteční letenku do zmíněných zemí lidé na portálu Letuška.cz pořídí v současné době za několik tisíc korun. Ceny jsou v průměru o deset procent vyšší proti době před covidem, uvedl Trejbal. Doplnil, že pokud si lidé pořídí letenku předem, její cena se už nezmění, i kdyby v době odletu byla vyšší.

V CK Čedok si lidé před pandemií pořizovali do asijských zemí samostatné letenky, balíčky s ubytováním, vyráželi i na organizované poznávací zájezdy. "Právě poznávací zájezdy zažívají právě teď velký boom a jejich prodeje přesahují rekordy z roku 2019. Do nabídky jsme opět zařadili jak Asii, kam s námi mohou Češi vyrazit například do Vietnamu, Kambodži, Thajska, ale také do Myanmaru, na Filipíny nebo si vybrat různé okruhy," řekla ČTK mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Po pandemii se podle ní vracejí i zájezdy do dalších vzdálenějších destinací jako je Írán, Peru, Jihoafrická republika, země Jižní Ameriky či Kuba. "Velký potenciál mají opět oblíbené poznávací zájezdy do USA s přímým letem do New Yorku," uvedla dále.

U CK Fischer nejsou Vietnam nebo Srí Lanka místa, do kterých by směřovalo nejvíce jejích klientů. Přesto CK vítá postupný návrat k běžnému stavu a rozšíření možností cestování. Asijské země mají podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka své věrné návštěvníky, kteří už začínají plánovat, že se do nich po covidové přestávce znovu vydají, řekl.

Státy jižní a jihovýchodní Asie byly pro zahraniční cestovatele kvůli šíření koronavirové nákazy v posledních dvou letech zcela uzavřené, nebo po příjezdu vyžadovaly karanténu. První se návštěvníkům z ciziny otevřelo v únoru Thajsko, pravidla pro turistické cesty začaly ve druhém měsíci letošního roku mírnit Filipíny, od poloviny března podmínky rozvolnil Vietnam. K uvolňování přistupuje také Indonésie, která podle českého ministerstva zahraničí změny ohlašuje zhruba každé dva týdny. Další zemí, která by se měla od dubna turistům zpřístupnit, je podle portálu Letuška.cz Malajsie.