28. říjen bude na Hradě bez exprezidenta. Zeman se chystá na jinou akci

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. října 2026 19:16

Miloš Zeman
Miloš Zeman Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Výjimkou není ani letošní rok, také tentokrát se v říjnu budou předávat státní vyznamenání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Na Pražský hrad se však dostaví jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. 

Miloš Zeman, který byl hlavou státu před Petrem Pavlem, již potvrdil, že do hradního Vladislavského sálu nedorazí. "Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě," vysvětlil svou neúčast pro web novinky.cz. 

Bývalý premiér či předseda sociální demokracie uvedl, že ve středu 28. října raději navštíví jinou akci. "Přijal jsem pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu a zúčastním se jejich slavnostního shromáždění v Praze," zmínil. 

Pražský hrad může alespoň počítat s účastí Zemanova předchůdce Václava Klause, ačkoliv i on mívá výtky k úřadování současné hlavy státu. "Pan prezident i paní Klausová se slavnostního předávání státních vyznamenání zúčastní," sdělila mluvčí Michaela Žalská již zmíněnému webu. 

Státní vyznamenání, konkrétně Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy, se v Česku předávají u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, který připadá na 28. října. Současný prezident Petr Pavel je letos bude udělovat počtvrté. 

Poslanci by letos některým ze státních vyznamenání rádi poctili herce a moderátora Marka Ebena či jeho kolegu z Ypsilonky Jiřího Lábuse. Oceněni by mohli být také režiséři Karel Zeman a Juraj Herz. Na seznamu figuruje i jméno Pavla Talankina, jenž s pomocí české koprodukce stál za oscarovým dokumentárním filmem Pan nikdo proti Putinovi. 

Také na seznamu horní komory figurují i zajímavá jména ze šoubyznysu. Jde například o herečku Zlatu Adamovskou, choreografa Yemiho, herce Miroslava Donutila, herce a spisovatele Arnošta Goldflama, hudebníka a zpěváka Michala Prokopa či herce Jana Vlasáka. Všichni zmínění jsou senátory navrženi na medaili Za zásluhy.

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Zdroj: Jan Hrabě

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