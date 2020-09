Vláda projedná právní postavení českých vojáků v Nigeru

Takzvaný dodatkový protokol uzavřený mezi vládou Francie a Nigeru předkládají české vládě společně ministři obrany Lubomír Metnar (za ANO) a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Protokol upravuje postavení jiných než francouzských jednotek, které se budou účastnit operace Takuba. Podle Fajnora stanovuje, že všichni vojáci vyslaní do Nigeru v rámci sil Takuba mají obdobné právní postavení jako francouzští vojáci, kteří v zemí působí od roku 2013.

"Zejména jim bude garantována trestněprávní imunita při plnění úkolů v rámci sil Takuba na území Nigeru," poznamenal Fajnor. Stejně jako podobný dokument pro působení na území Mali, který vláda schválila v červnu, i tento umožňuje vojákům vstup na území Nigeru bez víz, volný pohyb nebo oprávnění držet zbraně a střelivo. Souhlas s protokolem musí vyslovit vláda, předložen také bude Parlamentu.

Plánovaná mise se má zapojit především do boje proti extremistům na malijském území, koaliční jednotky by ale mohly také pronásledovat teroristy až 50 kilometrů do vnitrozemí Nigeru. V Čadu by sídlilo velitelství operace, kam by česká armáda vyslala několik vojáků. Česká armáda chce do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem by bylo radit malijským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje.

Misi již v lednu schválila vláda a v srpnu Senát, souhlas ještě musí připojit Sněmovna. Ta by se materiálem měla zabývat v září nebo v říjnu. Vojáci měli do Mali odjet již v létě. Odjezd komplikují procesní záležitosti i vývoj situace v Mali, kde byl v srpnu vojenský převrat.

Kromě plánované mise má česká armáda v Mali vojáky ve výcvikové misi Evropské unie. Té od května i velí.