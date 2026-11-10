Babiš se letos nezúčastní oslav 17. listopadu. Ostuda, ale od agenta StB se to dalo čekat, reaguje opozice

Libor Novák

10. listopadu 2026 19:26

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš se letos nezúčastní oficiálních oslav 17. listopadu kvůli pracovní cestě do Izraele. Úřad vlády v úterý oznámil, že předseda vlády odcestuje na pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozhodnutí vynechat Den boje za svobodu a demokracii však okamžitě vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozičních představitelů.

Samotný premiér Babiš vyjádřil nad svou absencí lítost a uvedl, že na Národní třídu chodí jinak každý rok. Zároveň dodal, že jeho cesta by mohla přispět k uklidnění jinak vyhrocené společenské situace. Do Izraele ho přitom kromě vládních představitelů doprovodí také část ministrů a zástupci armády.

Oznámená cesta hned v úvodu vyvolala pobouření u opozičních lídrů, kteří pro absenci předsedy vlády na státní svátek nemají pochopení. Předseda ODS Martin Kupka označil premiérovo počínání za definici zbabělosti a ostudu a pokrytectví. V ostrém vyjádření na sociální síti kritizoval také přístup vlády k financování akcí na Národní třídě či situaci kolem veřejnoprávních médií.

Šéf občanských demokratů ve své kritice připomněl také dřívější působení předsedy vlády před listopadem 1989. Uvedl, že od člověka vedeného v minulosti jako agent StB a někdejšího člena KSČ se takový krok dal očekávat. Podle jeho slov Babiš chyběl na Národní třídě již v roce 1989, kdy se v kritické době nacházel v Maroku.

Plánovaná cesta do Izraele se uskuteční v termínu od 16. do 18. listopadu, kvůli čemuž se kryje se dny státního svátku. Izraelský protějšek Benjamin Netanjahu pozval českého premiéra k bilaterálním jednáním, kterých se zúčastní i další členové vládního kabinetu. Úřad vlády v této souvislosti potvrdil, že program bude zaměřen na aktuální politické a bezpečnostní otázky.

Svátek 17. listopadu připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Národní třída v Praze tradičně slouží jako hlavní místo pro setkávání občanů a politiků. Opozice současnému kabinetu dlouhodobě vyčítá přístup k demokratickým principům a nezávislým institucím.

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