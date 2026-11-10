Babiš se letos nezúčastní oslav 17. listopadu. Ostuda, ale od agenta StB se to dalo čekat, reaguje opozice

Premiér Andrej Babiš se letos nezúčastní oficiálních oslav 17. listopadu kvůli pracovní cestě do Izraele. Úřad vlády v úterý oznámil, že předseda vlády odcestuje na pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozhodnutí vynechat Den boje za svobodu a demokracii však okamžitě vyvolalo vlnu kritiky ze strany opozičních představitelů.
Samotný premiér Babiš vyjádřil nad svou absencí lítost a uvedl, že na Národní třídu chodí jinak každý rok. Zároveň dodal, že jeho cesta by mohla přispět k uklidnění jinak vyhrocené společenské situace. Do Izraele ho přitom kromě vládních představitelů doprovodí také část ministrů a zástupci armády.
Oznámená cesta hned v úvodu vyvolala pobouření u opozičních lídrů, kteří pro absenci předsedy vlády na státní svátek nemají pochopení. Předseda ODS Martin Kupka označil premiérovo počínání za definici zbabělosti a ostudu a pokrytectví. V ostrém vyjádření na sociální síti kritizoval také přístup vlády k financování akcí na Národní třídě či situaci kolem veřejnoprávních médií.
Šéf občanských demokratů ve své kritice připomněl také dřívější působení předsedy vlády před listopadem 1989. Uvedl, že od člověka vedeného v minulosti jako agent StB a někdejšího člena KSČ se takový krok dal očekávat. Podle jeho slov Babiš chyběl na Národní třídě již v roce 1989, kdy se v kritické době nacházel v Maroku.
Plánovaná cesta do Izraele se uskuteční v termínu od 16. do 18. listopadu, kvůli čemuž se kryje se dny státního svátku. Izraelský protějšek Benjamin Netanjahu pozval českého premiéra k bilaterálním jednáním, kterých se zúčastní i další členové vládního kabinetu. Úřad vlády v této souvislosti potvrdil, že program bude zaměřen na aktuální politické a bezpečnostní otázky.
Svátek 17. listopadu připomíná Den boje za svobodu a demokracii a Národní třída v Praze tradičně slouží jako hlavní místo pro setkávání občanů a politiků. Opozice současnému kabinetu dlouhodobě vyčítá přístup k demokratickým principům a nezávislým institucím.
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Zdroj: Jan Hrabě