Vyšetřování úterní vlakové nehody u hlavního nádraží v Praze je teprve na začátku, ale už se objevují první indicie. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika měl jeden z vlaků projet návěstidlo zakazující jízdu. Při nehodě se zranilo více než 40 lidí, někteří těžce.
Příčiny a okolnosti nehody šetří Drážní inspekce. Bednárik označil úterní srážku vlaků za velmi vážnou událost. "Ještě v průběhu tohoto týdne se na ministerstvu mimořádně sejde resortní komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici. Naším cílem je důkladně vyhodnotit dnešní událost a přijmout případná opatření, která přispějí k dalšímu zvýšení bezpečnosti železniční dopravy," uvedl ministr na sociální síti X.
"Na prvním místě je nyní zdraví a bezpečnost všech cestujících i zaměstnanců. Děkuji složkám integrovaného záchranného systému včetně našich hasičů za rychlý zásah. Okolnosti nehody se nyní zjišťují. Poskytujeme maximální součinnost při jejím vyšetřování," napsal generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Ke srážce dvou osobních vlaků došlo u hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí. Prvotní informace hovořily o několika zraněných osobách. Policie později sdělila, že se zranily nižší desítky cestujících.
"Na místě postupně zasahovalo více než 10 záchranářských posádek, čtyři posádky s lékařem, inspektor a evakuační speciál. Všichni pacienti s prioritou 1 a 2 již byli transportováni do zdravotnických zařízení," uvedli pražští záchranáři na sociální síti X. Celkem bylo ošetřeno 46 pacientů, z nichž čtyři utrpěli těžká, dvanáct středně těžká a třicet lehká poranění.
Podle informací na webu Českých drah došlo ke srážce osobních vlaků Os 9409 a Os 9507 ve stanici Praha hl. n. Musel být přerušen provoz mezi hlavním nádražím a Vysočany, Holešovicemi a Libní.
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Nehody vlaků , Ivan Bednárik (ČD) , Ministerstvo dopravy , Vlaky
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Zdroj: Libor Novák