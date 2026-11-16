Češi si v příštím roce připlatí za energie. Zdražování potvrdila další firma

Statisíce lidí po celém Česku od ledna pocítí zdražování energií na vlastní kůži. Nejméně tři společnosti již oznámily, že zvýší ceny plynu či elektřiny pro zákazníky bez fixace. Nejnověji se přidala Pražská plynárenská. Lidé si za celý rok připlatí stovky korun.
Pražská plynárenská od ledna 2027 kvůli dlouhodobě nepříznivému cenovému vývoji na globálních velkoobchodních trzích zvyšuje prodejní ceny zemního plynu i elektřiny. Oznámila to v tiskové zprávě.
Zemní plyn zdraží v průměru o 8,7 procenta zákazníkům z řad domácností a maloodběratelů, kteří využívají základní ceník Standard a produkty na něj navázané. Očekává se, že domácnostem, které využívají plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 MWh, zdraží měsíční náklady o 21 korun, zatímco domácnostem, které používají plyn na vaření a ohřev vody v bytě s ročním odběrem 4 MWh, stoupnou náklady o 72 korun měsíčně.
Od ledna v Praze zdraží i elektřina, a to konkrétně zákazníkům, kteří spoléhají na základní ceník Bez závazku a produkty na něj navázané. Pro typickou domácnost s distribuční sazbou D02d a spotřebou 2,5 MWh dojde k nárůstu měsíčních nákladů o cca 126 korun
Nejde o první podobné oznámení. ČEZ již dříve informoval, že v příštím roce zdraží dodávky energií klientům se smlouvou na dobu neurčitou. Cena elektřiny se zvýší o 3,5 procenta, respektive o 330 korun za MWh. Cena plyne stoupne dokonce o 6,5 procenta, tedy přibližně o 180 korun za MWh. Úpravy cen se od ledna dotknou 1,6 milionu zákazníků.
Energie se zdraží i u společnosti E.ON, která rovněž zvýší cenu za elektřinu lidem se smlouvou bez fixace. Za MWh se v nejběžnější sazbě bude platit 3499 korun bez DPH.
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Energetika , Elektřina , plyn , ČEZ , Pražská plynárenská , E.ON
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Zdroj: Jan Hrabě