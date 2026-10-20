Česko se rozloučilo s hercem Jiřím Štěpničkou. Obřad uzavřela hymna

Česko se v úterý kolem poledne rozloučilo s legendárním hercem Jiřím Štěpničkou. Poslední rozloučení uspořádalo Národní divadlo, kde umělec desítky let působil. Štěpnička zemřel v neděli 11. října ve věku 79 let.
Veřejné poslední rozloučení začalo v 11 hodin, lidé mohli vstupovat do budovy divadla již s třicetiminutovým předstihem. Na jevišti stála rakev a katafalk s podpisem zesnulého herce. Nechyběly také věnce od rodiny a smutečních hostů.
Nedílnou součástí smutečního obřadu byla čestná stráž u rakve, ve které se vystřídali například herečtí kolegové Igor Bareš, Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Petr Kostka nebo František Němec. Došlo i na proslovy, slova se chopili herci Vladislav Beneš a Taťána Medvecká. "Děkuju ti za všechny chvíle, které jsem na tomhle jevišti s tebou mohla prožít. A že jich za těch 50 let bylo, odpočívej v pokoji," uvedla Medvecká.
Rozloučení doprovázela i živá hudba, o kterou se postarali Emil Viklický a Igor Orozovič. Na závěr zazněla také státní hymna.
Štěpnička spojil s tuzemskou první scénou prakticky celý profesní život. Od roku 1975 ztvárnil na jevišti Zlaté kapličky téměř stovku rolí, k nimž patřili Shakespearovští hrdinové i postavy z české klasiky.
"Jiří Štěpnička patřil k nepřehlédnutelným osobnostem českého divadla. Svým hereckým uměním zanechal hlubokou stopu také ve filmu, televizi, rozhlase a dabingu. Za svou práci získal řadu ocenění včetně Ceny Thálie. Odchází s ním výrazná herecká osobnost a kolega, který byl po více než půl století neodmyslitelnou součástí Národního divadla. Čest jeho památce," sdělilo divadlo.
Štěpnička se narodil v dubnu 1947 v britském hlavním městě Londýně. Rodina se sice vrátila do Československa, ale jeho maminka Jiřina se ocitla v nemilosti komunistů a pokusila se o emigraci i se synem na základě podvrženého dopisu. Byla odsouzena k 15 letům vězení, malého Jiřího vychovával otec v Karlových Varech.
Známý herec absolvoval herectví na pražské DAMU. Před Národním divadlem krátce působil v Klicperově divadle v Hradci Králové a Státním divadle v Brně. Televizní diváci si ho vybaví například ze seriálu Vyprávěj. Věnoval se také dabingu, jeho hlasem mluvily v českém znění postavy Harrisona Forda, Michaela Douglase nebo Stevena Seagala.
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Zdroj: Libor Novák