Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou má termín. Bude v Národním divadle

Česko se během uplynulého víkendu dozvědělo smutnou zprávu. Ve věku 79 let zemřel známý herec Jiří Štěpnička, dlouholetý člen činoherního souboru Národního divadla v Praze. Právě česká první scéna oznámila, jak bude vypadat poslední rozloučení se Štěpničkou.
"Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou se uskuteční 20. října v Národním divadle," uvedlo divadlo na webových stránkách s tím, že rozloučení bude přístupné veřejnosti. "Veřejný obřad začne v 11:00, vstup do divadla bude umožněn od 10:30," dodalo ND.
Štěpnička spojil s tuzemskou první scénou prakticky celý profesní život. Od roku 1975 ztvárnil na jevišti Zlaté kapličky téměř stovku rolí, k nimž patřili Shakespearovští hrdinové i postavy z české klasiky.
"Jiří Štěpnička patřil k nepřehlédnutelným osobnostem českého divadla. Svým hereckým uměním zanechal hlubokou stopu také ve filmu, televizi, rozhlase a dabingu. Za svou práci získal řadu ocenění včetně Ceny Thálie. Odchází s ním výrazná herecká osobnost a kolega, který byl po více než půl století neodmyslitelnou součástí Národního divadla. Čest jeho památce," sdělilo divadlo.
Štěpnička se narodil v dubnu 1947 v britském hlavním městě Londýně. Rodina se sice vrátila do Československa, ale jeho maminka Jiřina se ocitla v nemilosti komunistů a pokusila se o emigraci i se synem na základě podvrženého dopisu. Byla odsouzena k 15 letům vězení, malého Jiřího vychovával otec v Karlových Varech.
Známý herec absolvoval herectví na pražské DAMU. Před Národním divadlem krátce působil v Klicperově divadle v Hradci Králové a Státním divadle v Brně. Televizní diváci si ho vybaví například ze seriálu Vyprávěj. Věnoval se také dabingu, jeho hlasem mluvily v českém znění postavy Harrisona Forda, Michaela Douglase nebo Stevena Seagala.
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