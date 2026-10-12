Zemřel herec Jiří Štěpnička, dlouholetý člen souboru Národního divadla

Českou hereckou obec zasáhla během uplynulého říjnového víkendu velmi smutná zpráva. Ve věku 79 let zemřel slavný herec Jiří Štěpnička, dlouholetý člen činoherního souboru Národního divadla. Štěpnička byl znám i z televizní obrazovky a filmového plátna.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes zemřel Jiří Štěpnička, dlouholetý člen Činohry Národního divadla," uvedlo Národní divadlo v neděli na sociálních sítích.
Štěpnička spojil s tuzemskou první scénou prakticky celý profesní život. Od roku 1975 ztvárnil na jevišti Zlaté kapličky téměř stovku rolí, k nimž patřili Shakespearovští hrdinové i postavy z české klasiky.
"Jiří Štěpnička patřil k nepřehlédnutelným osobnostem českého divadla. Svým hereckým uměním zanechal hlubokou stopu také ve filmu, televizi, rozhlase a dabingu. Za svou práci získal řadu ocenění včetně Ceny Thálie. Odchází s ním výrazná herecká osobnost a kolega, který byl po více než půl století neodmyslitelnou součástí Národního divadla. Čest jeho památce," dodalo divadlo.
Štěpnička se narodil v dubnu 1947 v britském hlavním městě Londýně. Rodina se sice vrátila do Československa, ale jeho maminka Jiřina se ocitla v nemilosti komunistů a pokusila se o emigraci i se synem na základě podvrženého dopisu. Byla odsouzena k 15 letům vězení, malého Jiřího vychovával otec v Karlových Varech.
Známý herec absolvoval herectví na pražské DAMU. Před Národním divadlem krátce působil v Klicperově divadle v Hradci Králové a Státním divadle v Brně. Televizní diváci si ho vybaví například ze seriálu Vyprávěj. Věnoval se také dabingu, jeho hlasem mluvily v českém znění postavy Harrisona Forda, Michaela Douglase nebo Stevena Seagala.
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Zdroj: Libor Novák