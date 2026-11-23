Generální ředitel České televize Hynek Chudárek odráží kritiku kvůli pátečnímu jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle jeho slov nešlo o tajnou schůzku, ale o setkání, na které transparentně upozorňoval. Chudárek chce být připraven na všechny varianty dalšího vývoje.
O jednání informovala Česká televize v pátek na sociální síti X, kde uvedla, že Chudárek na Úřadu vlády představil požadavky na změny ve vládou projednávaném zákonu o České televizi. "Premiér si vyslechl naše návrhy změn, a to včetně požadovaných ústavních záruk. Probírali jsme i další možnosti financování České televize," sdělil televizní šéf.
Podle Chudárka jsou v plánu další společné rozhovory s Babišem. "Budu nadále pokračovat v jednání nejen s premiérem, ale i se všemi relevantními politickými subjekty. Jsem stále přesvědčený, že je to cesta, jak České televizi zajistit i do budoucna plnou nezávislost a nezbytnou finanční stabilitu," podotkl.
Generální ředitel veřejnoprávní televize se stal terčem kritiky na sítích, na kterou o víkendu reagoval. Chudárek zmínil, že jeho povinností je počítat se všemi variantami dalšího vývoje.
"Jasně opakovaně deklaruji, že nejlepším způsobem financování České televize je dosavadní funkční model poplatků. Odpovídám ale za to, aby Česká televize plnila svou veřejnoprávní úlohu i v případě, že tato varianta nebude v českém demokratickém systému průchozí. Proto také využívám všechny zákonné postupy, které mám k dispozici," zdůraznil.
Chudárek připomněl, že ČT je ctihodnou a kultivovanou institucí, jejíž zástupci se podle toho musí chovat. "O své další schůzce s premiérem Andrejem Babišem jsem předem informoval média, zaměstnance ČT a osobně i vedení platformy Veřejnoprávně. Nevedu žádné tajné schůzky," vzkázal.
"Mojí základní úlohou je dosáhnout pro ČT a její diváky i zaměstnance co nejpevnější nezávislou pozici, a nehodlám se vzdávat žádné cesty, která k tomuto cíli vede," dodal.
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