Dominance ODS v Brně skončila. V Ostravě ANO ztratilo voliče

Libor Novák

10. října 2026 23:54

Brno
Brno Foto: Pixabay

Sčítání hlasů v letošních komunálních a senátních volbách přináší po uzavření volebních místností finální obrysy rozložení politických sil ve velkých českých městech, kde se v některých případech schyluje k historickým změnám na radnicích. Zatímco v řadě obcí a menších měst dominují nezávislí kandidáti, moravské metropole Brno a Ostrava nabízejí velmi dramatické souboje, které ukazují na posuny voličských preferencí pod vlivem celostátní politiky.

Výrazný obrat se odehrává v Brně, kde po osmi letech končí éra, kdy funkci primátorky držela Občanská demokratická strana. Po sečtení naprosté většina okrsků vyhrává s velkým náskokem koalice KDU-ČSL a Starostů s názvem Brno blíž lidem, která si připisuje přes sedmadvacet procent hlasů. Na druhém místě se umístilo spojení ODS a TOP 09 s osmnácti a půl procenty, zatímco třetí skončilo hnutí ANO s necelými osmnácti procenty hlasů.

Brněnský lídr lidovců Jakub Hruška oslavoval průběžné výsledky ve volebním štábu a zároveň se již vyjádřil k budoucímu uspořádání radnice, přičemž jednoznačně vyloučil jakoukoliv povolební spolupráci s hnutím ANO. Podle jeho slov hodlá vyjednávat se všemi demokratickými stranami, které se probojovaly do nového zastupitelstva a představují reálnou změnu, což otevírá prostor i pro jednání s dosavadními vládci města z řad občanských demokratů.

Zcela odlišný obrázek nabízí Ostrava, kde komunální volby podle očekávání opět ovládlo hnutí ANO se ziskem téměř dvaceti sedmi procent hlasů, avšak za cenu znatelného propadu oproti minulému volebnímu období. Kandidát na primátora Richard Vereš přičetl tento pokles přirozenému dopadu vládního angažmá, které politickým stranám v komunální kampani tradičně komplikuje situaci, přesto si hnutí drží stabilní náskok před politickou konkurencí.

Na druhém místě v ostravském klání skončila koalice srdcOVA sdružující ODS, lidovce a TOP 09, která získala devatenáct procent hlasů, a třetí příčku obsadili Starostové pro Ostravu s šestnácti procenty při volební účasti pohybující se kolem třiceti čtyř procent. Pokud se hnutí ANO podaří úspěšně uzavřít koaliční smlouvu, mohla by moravskoslezská metropole získat historicky nejmladšího primátora v podobě jednatřicetiletého Richarda Vereše.

V následujících dnech tak budou politické špičky na lokální úrovni řešit rozdělení mandátů a programové priority, které určí směřování Brna i Ostravy pro nadcházející čtyři roky. 

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Dominance ODS v Brně skončila. V Ostravě ANO ztratilo voliče

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Zdroj: Libor Novák

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