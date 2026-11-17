Desítky zraněných si vyžádala úterní ranní srážka vlaků nedaleko hlavního nádraží v Praze. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, provoz je přerušen. Příčiny a okolnosti nehody nejsou v tuto chvíli známé.
O ranní nehodě jako první informovala policie. "Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob," uvedla v prvním příspěvku. Podle nejnovějších odhadů se zranily nižší desítky cestujících.
Policistům na místě asistují také požárníci. "Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob," sdělili na sociální síti X.
Podle informací na webu Českých drah došlo ke srážce osobních vlaků Os 9409 a Os 9507 ve stanici Praha hl. n. Momentálně je tak přerušen provoz mezi hlavním nádražím a Vysočany, Holešovicemi a Libní.
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Nehody vlaků , Vlaky , Praha
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Zdroj: Libor Novák