Ministerstvo zemědělství: Krmiva v ČR jsou bezpečná, výrobci jich loni do Ruska vyvezli za 1,15 mld.

Podle Státní veterinární správy (SVS) způsob i příprava inspekce českých výrobců krmiv z ruské strany naznačovaly, že nelze čekat pozitivní výsledek. Rusko už zavedlo zákaz dovozu krmiv z Estonska, Litvy, Německa, Nizozemska a Španělska a lze očekávat podobné pokračování i v dalších členských státech. Příští středu je proto na úrovni EU k tématu svoláno jednání, uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Nové opatření Ruska se podle Agrární komory ČR dotkne především větších českých výrobců nebo nadnárodních firem na výrobu krmiv, které v Česku působí, řekla ČTK mluvčí komory Barbora Pánková.

Ruská Federální veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor zakázala od 21. června dovoz krmiv a přísad do krmiv z ČR. Rozhodnutí úřad zdůvodnil tím, že inspekce českých podniků, které mají oprávnění dodávat krmiva a doplňkové látky do Ruska, dopadly neuspokojivě. Oznámila to dnes ruská tisková agentura TASS.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) podle MZe dlouhodobě a pravidelně kontroluje výrobu krmiv i jejich uvádění na trh a neshledal žádné problémy. "Naši producenti vyrábějí krmiva špičkové kvality, která vyvážejí do celého světa," řekl Bílý. Doplnil, že zákaz dovozu krmiv se kromě výše uvedených evropských zemí týká také Spojených států.

SVS podle Vorlíčka dostala o plánové inspekci od služby Rosselchoznadzor zprávu 3. května. Dopis obsahoval také žádost o poskytnutí řady informací k vybraným výrobním firmám a dotazy určené dozorovým orgánům. Podle Vorlíčka následovala narychlo a bez bližších informací zorganizovaná videoinspekce v podnicích, uskutečnila se mezi 31. květnem a 4. červnem. Zkontrolováno bylo pět z 12 společností, které dodaly požadované informace. Inspekce se účastnili zástupci SVS i ÚKZÚZ.

"Již během inspekce byl zřejmý odlišný pohled ruské strany na to, jak by měl fungovat dozor státních orgánů v této oblasti. Zatímco legislativa EU ukládá odpovědnost za nezávadnost krmiv primárně výrobcům, Ruská federace zřejmě předpokládá, že hlavní odpovědnost ponesou dozorové orgány," řekl Vorlíček. Doplnil, že v ČR spadají výrobci krmiv pro zvířata pod ÚKZÚZ a v případech jako například krmiv pro zvířata v zájmovém chovu také pod dozor SVS.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji budou o problematice podle Vorlíčka ve středu jednat zástupci Evropské komise, Rady EU a zástupci členských států v rámci tzv. postupimské skupiny. Účastní se také zástupce SVS.

Pro velké české výrobce krmiv export do Ruska podle Agrární komory znamená důležitou, nikoliv však jedinou část podnikání. "U menších českých výrobců je vývoz do Ruska spíše okrajovou záležitostí. Lze obecně říci, že pro české společnosti je obchodování s Ruskem, a tedy mnohem silnějším partnerem, zatíženo byrokracií a v některých případech znamená větší nejistotu než u jiných zemí," dodala Pánková.