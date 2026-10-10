Grolich a řada dalších kandidátů na senátory uspěje už v prvním kole, odhaluje sčítání

Letošní senátní volby přinášejí první velká rozuzlení a potvrzují silné pozice některých výrazných regionálních osobností, které dokázaly rozhodnout o svém zvolení již v prvním kole hlasování. Mezi nejvýraznější postavy volebního klání se zařadil jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich, který s obrovským přehledem ovládl volební obvod na Vyškovsku a zajistil si tak mandát v horní komoře Parlamentu bez nutnosti bojovat ve finálovém kole.
Jan Grolich získá v úvodním kole nad 50 procent, čímž zcela deklasoval zbytek politické konkurence. Na druhém místě se v tomto obvodu pravděpodobně umístí zdravotní sestra Petra Absolonová kandidující za hnutí ANO, zatímco zástupce hnutí Přísaha Jaroslav Fládr skončí s výrazným odstupem na třetím místě. Celková volební účast na Vyškovsku přitom překročila hranici padesáti jedné procenta, což svědčí o vysokém zájmu místních obyvatel o veřejné dění.
Čerstvě zvolený senátor a lidovecký lídr se ovšem netají tím, že jej čeká náročné období plné politických výzev a balancování mezi několika významnými funkcemi. Vzhledem ke svému současnému postavení v čele Jihomoravského kraje a nově nabytému mandátu v Senátu navíc nevylučuje, že v budoucnu zamíří také do celostátní sněmovní politiky. Otevřeně přiznal, že celý šestiletý mandát v horní komoře možná nedokončí, protože jako předseda parlamentní strany bude muset vést stranu do nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, přičemž opustit prozatím nehodlá ani svůj hejtmanský post.
Úspěch v prvním kole slaví také obhajující senátor Jan Sobotka ve volebním obvodu Trutnov, kde zřejmě také získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a potvrdí tak svou dlouhodobě silnou pozici v regionu. Podobně jednoznačný průběh mělo sčítání v některých dalších obvodech, kde se vyprofilovali favorité schopní uzavřít souboj hned na začátku.
Podobně suverénní obhajobu mandátu předvedl ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou senátor Jan Grulich kandidující za TOP 09. S podporou dosahující zhruba dvaašedesáti procent voličů nedal svým soupeřům sebemenší šanci a potvrdil, že jeho dosavadní práce v Senátu se těší vysoké důvěře místních obyvatel. Grulich tak uzavřel své volební tažení hned v úvodu a stane se dalším zákonodárcem, jenž si může zajistit klidnou přípravu na nadcházející legislativní období bez nutnosti podstupovat nervy drásající souboj ve druhém kole.
Výrazný úspěch si připsalo také nově vznikající politické uskupení, když v obvodu Strakonice zvítězil Tomáš Fiala kandidující za hnutí Naše Česko. Se ziskem téměř sedmapadesáti procent hlasů překoná své soupeře a zajistí hnutí historicky vůbec první senátní mandát.
Mezi úspěšné obhájce mandátu v prvním kole se zřejmě zařadí rovněž Zbyněk Linhart za hnutí STAN, který pravděpodobně uspěje na Děčínsku se ziskem přibližně třiapadesáti procent hlasů. Linhart, jenž v Senátu dlouhodobě vede výbor pro územní rozvoj a veřejnou správu, potvrdil silné vazby na místní samosprávy a obhájil své křeslo před zástupci opozičních i vládních stran bez nutnosti podstupovat finálové kolo.
Získání mandátů hned v úvodním kole představuje pro úspěšné kandidáty obrovskou výhodu, neboť se vyhnou náročné a vyčerpávající kampani před druhým kolem. Zároveň tím svým domovským stranám přinášejí cenné body a jistotu stabilního zastoupení v senátních lavicích, což posiluje jejich vyjednávací pozici při formování budoucích klubů.
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Zdroj: Libor Novák